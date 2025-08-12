モデルの益若つばさ（39）が11日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演。働く女性と専業主婦それぞれの生きづらさについて語った。

この日のテーマは、「専業主婦じゃダメですか？周りから厳しい目…なぜ」。女性の社会進出が進む中で専業主婦が感じる肩身の狭さについて議論を繰り広げた。

息子が5歳の時にシングルマザーとなり仕事と子育てを両立させてきた益若は「今息子が17歳なんですけど、17年前は子育てをしながら働いていることは罪だという言われ方だったり、子供がかわいそうだったりとか虐待だって言われたりとかもしていた時代」と回想した。

「私は専業主婦になることの方がステータスというイメージがあった。専業主婦っていいなって思っていた側だったんですよ」と明かし、「17年経った今、逆に専業主婦の方が肩身が狭いというのがトークテーマ。これって逆転したのかなって思ったら、よくよく考えたら、当時は働く女性も肩身が狭かったし、専業主婦も肩身が狭かったのかなって。“働いてないんでしょ”って会話も聞いたことありますし、自分もいざ社会に出て働くようになって専業主婦の方と時間は違うけど子育てをやるようになったら家事の大変さの実感もあった。いつになったらどっちも素敵じゃないってなるのかな」と話した。

益若は2007年、元モデルの男性と結婚し、08年4月に長男を出産。13年1月に離婚を発表している。