ＢＣＣ、今期経常を赤字拡大に下方修正

ＢＣＣ <7376> [東証Ｇ] が8月12日後場(13:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の経常損益(非連結)は6100万円の赤字(前年同期は1900万円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同損益を従来予想の4300万円の赤字→9200万円の赤字(前期は500万円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常損益も従来予想の1800万円の赤字→6700万円の赤字(前年同期は1400万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の売上営業損益率は前年同期の0.0％→-9.9％に急悪化した。



