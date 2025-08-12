最低容量がジャスティスなのか？

PCやスマホを買うとき、悩ましいのがストレージ盛るか？問題。そりゃあ最初からストレージ盛り盛りの方が快適なのは明らかですけど、そうすると…コストが…ね…。

しかし、最低容量だと写真や動画、音楽ファイルなんて保存してられなくない？ と、本当に悩ましいんですよね。これらのファイルも近年どんどんサイズでっかくなってますから…。

そこで1つ提案。最低容量に抑えて、浮いたお金で外部SSD運用ってどうでしょう？

トップ画像はI/O DATA（アイ・オー・データ）から登場する「SSPJ-UTCシリーズ」。SSDなのにめちゃくちゃ小さくて良さそうですぜ。

どのくらい小さいのか？ USB-Cのコネクタを見れば伝わるかもしれませんが、装着例もどうぞ。

ちっっっさっ！

さすがにツライチにはなりませんけど、直接ぶっ挿せるSSDの中でも群を抜いて小さいですね…。USB‐C端子を除いサイズは幅約23mm、奥行き約8.5mmとなっています。つまり、装着時でも8.5mmしか飛び出ない。

これならPCやスマホでも挿しっぱなし運用も視野に入ってくるのでは？

速度的は標準レベル

おっと、スペック面もチェックしてみましょうか。

最大読み込み速度は約450MB/s、最大書き込み速度は約400MB/s。SSDの中では標準レベルですね。特に爆速というわけではありませんが、少なくともHDDよりもバカっ速いです。

サイズ的に放熱面での不安はあり、長時間ずーっとデータを読み書きすると速度は落ちそうな気がしますが、写真や動画の保管先としてならアリかも？ 対応はWindows、Mac、ChromeOS、Android、iOS、iPadOSと、ほぼ全OS対応です。

お値段7,000円切り

この超小型SSD、SSPJ-UTCシリーズは9月上旬発売予定。容量と公式ストア価格は256GBモデルが6,930円、512GBモデルが1万1880円となっています。

小さいといえ外部ストレージですし、速度も内蔵ストレージより遅くて、ちょっと飛び出ちゃう。という気になるポイントもありますけど、スマホ・PCの標準ストレージを盛ろうか否か…。と悩んでいる人は、こちらも検討してみてください。

使い方にマッチすれば、安く容量増やせそうです。

