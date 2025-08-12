つくれぽ870件超え！レンジで作れる「揚げないポテトチップス」

簡単＆ヘルシー！

夏休みに食べたくなるのが、ポテトチップス。ドラマや映画を観ながら、つい手が伸びてしまう…という方にオススメなのが、レンジで作れる「揚げないポテトチップス」です！油を使わないのでヘルシーに仕上がり、作り方もとっても簡単。お子さんのおやつとしても安心の逸品です。

スライス＆レンチンで簡単

1. じゃがいも、さつまいもをスライスし、水にひたします。





2. キッチンペーパーなどで水気を拭き取り、大きな皿に並べて、塩を振ります。そして、レンジで2〜3分ほど加熱してひっくり返し、再度2〜3分加熱すればできあがり！





実際に試した人も絶賛！油なしでパリパリッ

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「揚げないのにパリパリ！」「とっても簡単でびっくり」「ヘルシーでおいしい」など、レシピの手軽さやおいしさを絶賛する声がたくさん届いています。





油を使わないので、夜遅くに食べたくなったときでもサッと作れます。塩コショウのほかに、好みの味付けも楽しそう！ぜひ、手作りのポテトチップスに挑戦して、出来たて熱々を味わってみませんか？