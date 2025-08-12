彼のことは大好きだけど、ずっと一緒に暮らすとなると話は別。想像とは違う彼の姿に戸惑ってしまうこと、ありますよね。同棲をきっかけに、今まで知らなかった彼の一面に直面して別れを決意した人もいるようです。今回はそんな話をご紹介いたします。

恋愛感情だけでは乗り越えられない壁

「彼と一緒に暮らす前は、お互いに支え合って楽しい毎日が送れると思っていました。でも同棲を始めてみたら、彼は家事を全くしない人で、ゴミ出しひとつもしてくれません。私がどんなに忙しくても、スマホゲームばかり。私が『このままじゃ、結婚しても私が全部やることになるよね？』と聞いても、『え？ だって女の人がやることでしょ？』と悪びれる様子もなく答えるんです。

決め手になったのは、私がインフルエンザにかかったときに自分だけ実家に帰って連絡一つよこさず心配もしてくれなかったこと。その瞬間、彼のことをいくら好きでも、ムリだなと確信したので彼が実家から帰ってきてすぐに同棲解消する旨を伝えたところ、「結婚するつもりだったのに……」というので『私もそうだったよ？』『でもね、一緒に住んでみてわかったの……』『ぜっっったい無理って！』って笑顔で言ってやりました。結婚する前に彼の本性に気づけて、心からホッとしています」（体験者：20代・女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ 恋愛感情だけでは乗り越えられない現実に直面することもあります。結婚を考えているなら、同棲は彼の本質を見極める絶好の機会と言えるでしょう。思い描いていた結婚生活が送れるかどうか、リアルな暮らしを共にして判断することはとても大切です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。