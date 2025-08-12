加藤茶＆綾菜夫妻、結婚15周年を祝う！今回も妻vs夫の“減塩攻防バトル”がぼっ発

本日8月12日（火）の『家事ヤロウ!!!』では、人気企画「リアル家事24時」の最新作を放送。2組の芸能人の記念日パーティーをのぞき見する。

スタジオゲストは、『こんばんは、朝山家です。』主演の小澤征悦、そしてギャル曾根だ。

【映像】埼玉ご当地フードベスト15を発表！北海道出身・安田顕も大興奮

まずは、加藤茶＆綾菜夫妻の結婚15周年を記念したサプライズパーティーをのぞき見。

2011年、“45歳差婚”で大きな話題を巻き起こした2人。『家事ヤロウ!!!』では、味の濃い料理を食べたい加藤茶と、健康のため減塩させたい妻・彩菜の“減塩攻防戦”を度々放送してきた。

今年は、結婚15周年。その節目を祝うため、簡単なのに特別感があるおいしい減塩フルコースを綾菜が作る。

塩のかわりにあるモノで風味をつける“和風カプレーゼ”、減塩だけど味＆うまみが強い“照り焼きチキン”、塩分を約25%カットした“ねばねばパスタ”など、減塩なのに絶品のおもてなし料理が続々登場。

途中、夫妻と仲良しの女性芸能人もお祝いに駆けつけるが…今回も妻VS 夫の減塩攻防バトルがぼっ発。今だから話せる、世間からの風当たりが強かった結婚当初についても振り返っていく。

◆祝、平野レミ歌手復帰！女子会を開催

さらに、料理愛好家・平野レミと40年来の仲良しである清水ミチコ、紅白歌手・クミコの3人で行う女子会にも密着する。

実は、元々シャンソン歌手として活動していた平野が今年12月、30年ぶりにステージに立つことを決心。その決起集会を行うことになったのだ。

この女子会では、平野の真骨頂ともいえる、“超簡単なのに見栄え抜群のホームパーティー料理”が多数登場する。

「10秒で完成！混ぜるだけ！簡単ツナ缶野菜ディップ」は、手間のかかるフランス伝統のディップソース“リエット”を、ツナを代用して超簡単に再現したもの。また、「調味料ひとつ！本格ブイヤベース」は、タイトルどおり調味料はひとつだけというシンプルさ。味の決め手となる調味料とは、いったい何なのか？ アイデア時短パーティーレシピの数々と3人の超元気トークは必見だ。

スタジオでは、「調味料ひとつ！本格ブイヤベース」を試食。小澤は「本格派！もうヨーロッパ行かなくていいです」と、そのおいしさにビックリ。ギャル曽根も「おいしーい！ お店で出るやつだ」とうなりまくる。