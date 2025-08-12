テクニカルポイント ドル円 5日線や21日線をサポートに堅調推移
149.95 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.60 エンベロープ1%上限（10日間）
149.40 200日移動平均
148.77 一目均衡表・転換線
148.42 現値
148.34 一目均衡表・基準線
148.12 10日移動平均
147.98 21日移動平均
146.64 エンベロープ1%下限（10日間）
146.01 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.61 100日移動平均
145.31 一目均衡表・雲（上限）
145.02 一目均衡表・雲（下限）
ドル円は148円台を回復するなど、上昇基調で推移している。5日線や21日線をサポートにして、堅調な推移が見込まれる。
