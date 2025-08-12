テクニカルポイント ドル円 5日線や21日線をサポートに堅調推移 テクニカルポイント ドル円 5日線や21日線をサポートに堅調推移

149.95 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

149.60 エンベロープ1%上限（10日間）

149.40 200日移動平均

148.77 一目均衡表・転換線

148.42 現値

148.34 一目均衡表・基準線

148.12 10日移動平均

147.98 21日移動平均

146.64 エンベロープ1%下限（10日間）

146.01 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

145.61 100日移動平均

145.31 一目均衡表・雲（上限）

145.02 一目均衡表・雲（下限）



ドル円は148円台を回復するなど、上昇基調で推移している。5日線や21日線をサポートにして、堅調な推移が見込まれる。

