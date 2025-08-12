149.95　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.60　エンベロープ1%上限（10日間）
149.40　200日移動平均
148.77　一目均衡表・転換線
148.42　現値
148.34　一目均衡表・基準線
148.12　10日移動平均
147.98　21日移動平均
146.64　エンベロープ1%下限（10日間）
146.01　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
145.61　100日移動平均
145.31　一目均衡表・雲（上限）
145.02　一目均衡表・雲（下限）

ドル円は148円台を回復するなど、上昇基調で推移している。5日線や21日線をサポートにして、堅調な推移が見込まれる。