なにわ男子、“セクシーな黒＆もこもこの白”2つの衣装姿で登場「Myojo」創刊記念号3年連続表紙
【モデルプレス＝2025/08/12】なにわ男子が、8月21日発売の「Myojo」10月号（集英社）表紙（通常版・ちっこい版）に登場する。
【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”
4枚目となるアルバム「BON BON VOYAGE」を引っ提げ、9都市を巡るアリーナツアーの真っ最中のなにわ男子。2026年1月から2月にかけて、グループ初となる単独ドームライブを東京ドーム、京セラドームで開催することも決定した。
そんななにわ男子が、今号の 2パターンの表紙に登場。さらには中面の12ページにわたる特集と裏表紙も飾る。「Myojo」創刊73周年記念号となる同号は、折り返しで表裏の両面に印刷された「片観音開き」仕様のプレミアム表紙だ。なにわ男子が「Myojo」創刊記念号の表紙を飾るのは2023年から連続3回目。「今年もボクたちに任せてくださって、ありがとうございます！」（西畑大吾）と、今回も気合十分で撮影に臨んだという。
今回の表紙のテーマは“黒なにわ”と“白なにわ”。通常版では、セクシーな魅力をたたえた大人っぽい黒い衣装に身を包んだ7人が登場。ちっこい版では、愛らしいビジュアルを生かした、白いもこもこ衣装に身を包んだ7人の姿を楽しむことができる。
中面の特集では、夏の涼しげでカジュアルな衣装のメンバーのソロカットを1人1ページずつ掲載。役作り、友達作り、荷造りなど、様々な「つくる」について語っている。加えて、「ライブを作る」という切り口で、アルバム「BON BON VOYAGE」に収録されているユニット曲と同じ組み合わせで撮ったカットも。西畑・藤原丈一郎・大橋和也、道枝駿佑・高橋恭平、大西流星・長尾謙杜の3パターンの組み合わせで撮影を行い、ツアーの裏話から楽曲コンセプトの制作秘話まで鼎談・対談形式で届ける。
そのほか今号には、Snow Manのメンバーが1人ずつ登場する連載「24 hours with Snow Man」を掲載。第5回は佐久間大介。書店で漫画を楽しそうに選ぶ、オフの姿が垣間見えるカットが満載となっている。
また、「MYOJO全国統一テスト」と題した企画も。「Myojo」にかつて掲載されたレアな過去写真や、現在連載中のアイドルの発言からバラエティー溢れるクイズを全18ページに渡って特集している。
さらに、毎年恒例の名物企画となっている「ジュニア最新データつきメッセージカード」の第2弾も掲載。9月号の第1弾に引き続き、フレッシュなアイドルの情報がひと目でわかる仕様になっている。（modelpress編集部）
◆なにわ男子、3年連続「Myojo」創刊記念号表紙
◆なにわ男子、“黒＆白”2つの衣装披露
◆Snow Manの連載は佐久間大介
