松本伊代、ピンク・レディー未唯mieと美脚披露 直々伝授受けた“UFOポーズ”決める
【モデルプレス＝2025/08/12】タレントの松本伊代が12日、自身のInstagramを更新。11日に放送された日本テレビ系戦後80年特別番組「昭和平成令和 日本人を支えた80年80曲」で共演したピンク・レディーの未唯mieとの写真を公開した。
【写真】60歳元アイドル、憧れの人と美脚披露
松本は「ピンクレディーが大好きだった私にとって夢のような時間でした UFOと言って手を出す指先は閉じて出すとか、小学生だった私がTVを見て覚えていた振り付けとは逆の手だったりと違うところが多々ありました」と幼い頃からの憧れだったピンク・レディーとの共演への感動を表明。「MIEさんから、直々に細かいところまで教えていただき、感激！貴重な忘れられない時間となりました」と振り付けを直接指導してもらった喜びを明かし、フリンジドレスを着用し美しい脚をのぞかせた未唯との2ショット写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「美脚がすごい」「UFOポーズ決まってる」「夢の共演ですね」「憧れが叶って良かった」「お二人とも素敵」「感動しました」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
