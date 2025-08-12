

人気のウミウシなど、人が与える餌を食べずに、すぐに死んでしまうような難儀な生物もいる（写真：インディ／PIXTA）

【写真で見る】実は雑食…

観客が来なくて体調不良になったマンボウがいる？ 餌代を自分で稼ぐクラゲがいる？ 飼育員は繁殖に全力投球している？ 舞台裏には、得体のしれない生物がたくさんいる？ 飼育員と漁師は仲良し？

水族館は、発見の宝庫だ。日本全国の水族館の「表」も「裏」も、「酸い」も「甘い」も知り尽くした海洋生物学者が、水族館の真の魅力を解説する。水族館が100倍楽しくなること請け合いだ（『カラー版-水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』より一部抜粋してお届けします）。

千差万別の餌―グルメな生き物

人間同様、動物もみんな餌を食う。光を与えておけば生存する一部の動物を除けば、日々の給餌が不可欠であり、その生き物にあった餌を与えることが水族館の妙技である。

水族館の裏側には、相撲部屋も顔負けの巨大な冷凍庫（時に冷凍室）があり、大量の餌が保管されている。

魚やイルカ、ペンギンなどの餌に主に使われるものとしては、マグロなどの切り身、サバやアジやサンマの切り身（もしくは丸のまま）、キビナゴやイカナゴ、アサリなどの貝やエビのむき身、短冊切りのイカ……といった具合に、割と人間も食べられるようなものが多い。

そのほかに、釣り餌に使うようなオキアミやペットショップにあるアミエビ、赤虫、そして人工の配合飼料も使う。

さらに、一部の生き物は雑食もしくは植物食だから、ワカメやコンブなどの海藻、アマモなどの海草、そしてときにはキャベツやホウレンソウなども使う。SNSで話題になった「キャベツを取り合うウニ」のような光景が、普通に水族館で見られるのだ。



実は雑食（写真：icebergpicture／PIXTA）

生き餌を用意することも

さらに、プランクトンしか食べない動物、主にクラゲやホヤなどによく使われるのが、アルテミア（ブラインシュリンプ）というごく小さな甲殻類。ほら、自由研究のキットで売っている「シーモンキー」ってあるでしょ、あれの仲間。乾燥した卵で売っているので、孵化（ふか）させた幼体を水中にばらまいて与えるのだ。

そして、「生きた餌しか食べない」生き物のために、活餌（いきえ）を用意することもある。

生きた貝やカニ、小さなエビ、中にはメダカや金魚を使うことも！ 先ほどのアルテミアも、孵化させてから与えるから、広くいえば活餌ということになる。

これらの餌を、展示水槽、予備水槽問わず、過不足なく与える。餌が不足すればすぐにやせ細って死んでしまうし、残せば水質悪化のもとになるので、適量を見極めるのが水族館スタッフの妙技だ。

また、餌の撒き方も工夫が必要。

例えば、大水槽では、上から落としても上のほうの魚に食われてしまうので、底のほうの魚に行き渡らない。こういうときは、時間差をつけて与えるか、もしくはスタッフがダイビングで水底の魚に餌を届けることもある。ときには、それをショーとして観客に見せている園館もある。

そしてなかには、人が与える餌を食べずに、すぐに死んでしまうような難儀な生物もいる。人気のウミウシなどがその例で、自然界で何を食べているのか皆目わからないものが多い。

だがその一方で、「まさか、こんな生き物が飼えるのか！」と驚くほど、餌に慣れる図太い生物もいる。

展示中に食われる子もいる!?

皆さまが水族館の水槽としてイメージする、数階吹き抜けの大水槽。沖縄美ら海水族館（沖縄県）の「黒潮の海」や、海遊館（大阪府）の「太平洋水槽」、あとはアクアマリンふくしま（福島県）の「潮目の海（黒潮側）」など、大体の水族館のメインコーナーとなっている。

淡水の水族館でも、アマゾン川やメコン川のコーナーには、ときに海水魚以上の巨大な水槽がある。当然、お客の多くが大水槽の前に足を止め、歓声を上げながら見上げている感じだ。

そんな大水槽の醍醐味は、何といっても大小さまざまな魚が泳いでいるところ。よくある黒潮系の水槽では、イワシ、アジ、サバ、そしてカツオやマグロ、ハタの仲間、サメ、エイ、さらにヒラメやタイの仲間まで混泳していることも。

それを見て、こう思わないか？ 「アレ？ このイワシとかアジって、マグロやサメの餌食じゃないの？ 食われないの？」と。

答えは簡単、「ときには食われていますよ」だ。

これはマジな話で、イワシなどの小魚の群れに、時折アタックをかけているサメやマグロ、ハタが見られることがあるのだ。イワシの群れはそのたびに形を変え、逃げまどっているが、その中で食われている個体も間違いなく存在している。

ただし、“寄ってたかって小魚を食いつくしてしまう”なんてことはないので、ご安心を。

というのも、水族館の魚は当然、餌の時間に毎日、（死んだ）魚を餌として貰っている。目の前にある餌を放置して、わざわざ逃げる魚を襲うことにエネルギーを割こうとはしないだろう？

だから、餌を十分にやっている限り、小魚と大魚は混泳できるのだ。自然の摂理を感じる展示である（＊）。

ただし、水槽に明らかに違和感のある小魚やエビなどが入っていたら、それは先ほど言及した“活餌”である可能性が高い。つまり展示ではなく、活餌として入れられたってことだ……。

＊ちなみに、アマゾンの大水槽にピラニアの群れを入れた場合、おそらくこれと同じことが起こる。「凶暴なピラニアの群れなんか入れたら、巨大な魚でも食らいつくしてしまうんじゃないの？」と思った方。まったくの逆である。

ピラニアが逃げまどい、巨魚の餌になって食らいつくされてしまうのだ。

実はピラニアって、歯こそ鋭いけど、すっごく臆病なんだよね。もっとも、外国産のピラニアはイワシのように掃いて捨てるほどは入手できないので、アマゾンの巨魚とは隔離して飼っているのが常なんだけど。

弱ってくると、他の生き物の餌に

先ほど記した通り、水族館の生き物の餌は、“基本的”には最初から餌として仕入れられる。なぜこんなに回りくどい言い方をするのかというと、場合によっては展示生物自体が、餌として転用されることがあるからだ。

例えば、クラゲの中には、ほかのクラゲを襲って食うものも多い。当然、そんなクラゲ食のクラゲを飼育するのに最適な餌はクラゲということになり、特に数多く飼育・繁殖できるミズクラゲがその犠牲者となりやすい。

あるとき、加茂水族館の直径5メートルの大水槽の上で、館長が通過するミズクラゲを柄杓で掬ってより分けているのを目にした。



クラゲがクラゲを…（写真：筆者撮影）

なんでも、命を無駄にしないため、形の悪くなってしまった個体を選んで、ほかのクラゲの餌とするのだとか。

……いや、確かにこれも、水族館のシビアな現実なんだけど、それ以前に、なんであんたは高速で通過するクラゲの形の良し悪しが肉眼で分かるんだ！ とツッコんでしまった（笑）。

そのほかにも、例えば死んだ魚は、カニやヒトデ、オオグソクムシたちの良い餌になる。こうした海の“死体解体業者”は「スカベンジャー」と呼ばれ、自然界でも海底に沈んだ魚の死骸をきれいに食べてくれるのだ。

水槽に死んだ魚が落ちていたときも、いきなりスタッフに言うのではなく、ぐっとこらえて観察してみよう。カニやヒトデなんかが群がっていたら、餌として意図的に残されている可能性もあるからだ。

水族館で自然の摂理を知る

余談になるが、先ほどから述べているように、水族館は生きた生物を活餌として与えたり、瀕死または死亡した生き物をほかの生物の餌としたりすることが多い。

これを「残酷だ」などという輩とは、筆者は正直、口もききたくない。

そもそも人間が食う肉や魚だって、どこかで命を奪わなければならない。じゃ、完全なヴィーガンならいいかといえば、野菜や果物だって食われる時点である意味、命を失っている（だって、種はそのまま食うか、ゴミ箱に捨てているでしょ？ あれも命の1つだよ）。

自然の摂理を知ることこそ、捕食者の責任であるならば、それをまざまざと見せてくれる水族館は、実にありがたい存在ではないか。

「捕食させない」工夫も

巡った水族館数が増えてくると、例外も数多く出てくるもの。先ほどのように、大水槽に小魚と大型の魚が混泳していながら、小魚が一切捕食されない水槽もある。

例えば、山梨県立富士湧水の里水族館（山梨県）では、ドーナツ型の水槽で、ヤマメなどの小魚と大きなニジマスが見事に共存している。また、京都水族館（京都府）では、チョウチョウウオなどの小魚が泳ぐ水槽の奥を、巨大なサメが通過していく光景が見られた。





ほかにも、いくつかの水族館でこんな水槽を見た。

「え？ こんなのが同じ水槽にいたら、場合によっては捕食されるんじゃないの？」と思ったのだが、これが起き得ないのだ。理由は簡単。“同じ空間にいるように見えるだけ”だから。

実は、これらの水槽、小魚と大魚の水槽の間に、アクリルガラスの仕切りがあるのだ。これにより、小魚は小魚だけ、大魚は大魚だけで泳いでいるので、当然それを越えて捕食が起きることはないのである。

さすがにそのレベルの展示は多くはないが、大水槽でも工夫を凝らし、小魚が逃げ込めるような空洞をつくっている水族館もある。

大水槽の生物を維持するため、工夫を凝らすのが水族館の生き様だ。

（泉 貴人 ： 海洋生物学者）