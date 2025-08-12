ラキール、今期経常を16％上方修正・2期ぶり最高益更新へ

ラキール <4074> [東証Ｇ] が8月12日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比44.0％増の6億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の7.8億円→9億円(前期は5.4億円)に15.8％上方修正し、増益率が44.6％増→67.4％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の3億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比33.3％増の1.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.4％→9.3％に改善した。



