Âîµå¤ÎWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡¦ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¡¦µöûÓ¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥·¥ó¡Ë¤¬¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜ¤¬½Ð¤À¤·¤«¤é3¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤·Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤â¡¢Âè4¡¢5¥²¡¼¥à¤Ï²¦¤ËÃ¥¤ï¤ì¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂè6¥²¡¼¥à¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤¬¡¢4-2¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂ¤òÄË¤á¤¿¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤òµá¤á¤¿¡£Ä¥ËÜ¤Ï°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¾õÂÖ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ò¼õ¤±¡¢Î¾ÂÀ¤â¤â¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢Ä¥ËÜ¤Ï°ìµ¤¤Ë²¦¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ11-4¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÄ¥ËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¬²¦¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¥à¡¼¥É¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿µö¤Ï¡¢Ä¥ËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¦¤ÎÎÉ¤¤Î®¤ì¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤ÎÀï½ÑÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¡ÊÄ¥ËÜ¤Ï¡Ë¥ë¡¼¥ë¤ò¹çÍýÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡ÊÄ¥ËÜ¤Ë¡ËÌäÂê¡Ê¤±¤¬¡Ë¤¬µ¯¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¤±¤¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â³ÊÃÊ¤ËÆ°¤¤¬²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¤À¤¤¤Ö²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÏÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡ÊÄ¥ËÜ¤Ï¡Ë¿³È½¤Ëº¸¤â¤â¤òÄË¤á¤¿¤È¸À¤¤¡¢¥³¡¼¥ÈÏÆ¤Ç¤Ï±¦¤â¤â¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤Ò¤¶¤òÄË¤á¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤³¤òÄË¤á¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤±¤¬¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö´°Á´¤Ë¤¦¤½¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇËå¤ÎÈþÏÂ¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÁáÅÄ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¡¢ÃÒÏÂ¤â¤½¤ì¤ËÆ±Ä´¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÁáÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï¤Í¡×¡Ö¥ë¡¼¥ë¾å¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ºòÆü¤Èº£Æü¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²¦¤â¡ÊÊÌ¼¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÃåÂØ¤¨¤ò¤·¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤â¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¡ÖÉé¤±¤ÏÉé¤±¡£Ìá¤Ã¤ÆÁí³ç¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Éé¤±¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢°ìÄê¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë