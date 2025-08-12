ロボペイが後場カイ気配スタート、２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正

ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ<4374.T>が後場カイ気配スタートとなっている。午前１１時３０分ごろに２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を３１億５０００万円から３２億円（前期比１５．９％増）へ、営業利益を６億１１００万円から６億８５００万円（同４２．８％増）へ、純利益を４億２１００万円から４億４７００万円（同３９．４％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２０円から２２円へ引き上げたことが好感されている。



ペイメント・フィナンシャルクラウド事業の両事業の新規顧客獲得が好調なことに加えて、想定を上回る既存顧客のアクティビティ増加による顧客単価の向上が続いていること、更に価格改定の効果が下期から加わることで、売上高のほとんどを占めるリカーリング収益が引き続き好調に推移していく見込みであることが要因。また、各種費用の抑制効果なども寄与する。



同時に発表した６月中間期決算は、売上高１５億６１００万円（前年同期比１９．６％増）、営業利益３億８４００万円（同６５．６％増）、純利益２億６８００万円（同６７．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS