ＬＩＮＫ＆Ｍが後場カイ気配、株主優待制度の導入と２５年１２月期配当予想の上方修正を好感 ＬＩＮＫ＆Ｍが後場カイ気配、株主優待制度の導入と２５年１２月期配当予想の上方修正を好感

リンクアンドモチベーション<2170.T>が後場カイ気配スタート。正午ごろ、２５年１２月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年６月末日及び１２月末日時点で１０００株以上を１年以上継続保有する株主を対象に、Ａｍａｚｏｎギフトカードや、ＱＵＯカードＰａｙと交換できるデジタルギフトを保有株数及び継続保有期間に応じて２５００円分（年５０００円分）～２０万円分（同４０万円分）贈呈する。あわせて、２５年１２月期の配当予想について第３四半期・期末各３円９０銭を各４円１０銭（年１６円）に引き上げると発表しており、これも好材料視されている。



同時に発表した６月中間期連結決算は、売上高１９９億３７００万円（前年同期比１０．７％増）、営業利益３１億６３００万円（同１８．５％増）、純利益１７億９９００万円（同７．３％増）だった。利益率の高いコンサル・クラウド事業とオープンワークを含む人材紹介事業が伸長したことが業績を牽引した。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高４１２億円（前期比１０．０％増）、営業利益６２億２０００万円（同１３．４％増）、純利益３８億７９００万円（同５．１％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS