東京ラヂエーター製造<7235.T>が３連騰。株価は一時１１００円台に乗せ、２０１７年３月以来、８年５カ月ぶりの高値を更新している。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比１．５％増の８７億１４００万円、営業利益が同８１．６％増の７億２９００万円だった。



東ラヂはトラック・建機主体の熱交換器メーカー。４～６月の売上高は、中国、アジアともに減収だったものの、日本は主要市場であるトラック市場の需要が堅調に推移したため全社ベースでは前年同期を上回った。中国及びアジアもコスト対策の施策や一過性要因による利益があり、各セグメントで増益となった。



出所：MINKABU PRESS