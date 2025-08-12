オープンＷは後場急伸、第２四半期営業益７８％増で通期計画進捗率７４％ オープンＷは後場急伸、第２四半期営業益７８％増で通期計画進捗率７４％

オープンワーク<5139.T>が後場急伸し、年初来高値を更新した。同社はきょう正午ごろ、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の単独決算を発表。営業利益は前年同期比７８．３％増の８億３６００万円となり、通期計画の１１億３０００万円に対する進捗率は７４．０％となった。



営業収益は同３３．８％増の２２億６０００万円で着地。社員クチコミサイト「ＯｐｅｎＷｏｒｋ」のユーザー数は同１２．７％増の７４２万人に伸び、企業向けダイレクトリクルーティングサービス「ＯｐｅｎＷｏｒｋリクルーティング」の契約社数は同２２．５％増の４０５０社に拡大した。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS