THE RAMPAGEのRIKUが、ビルボードライブにてソロ公演『RIKUのMUSIC TIMES Billboard Live Tour』を開催する。

ソロ公演の第2弾となる今回は、11月25日の大阪公演および12月1日の東京公演にて、それぞれ2公演ずつ、計2都市4公演の開催を予定。本公演に向けて、RIKUは「歌手として、1人の音楽好きとして、この上なく幸せに感じております」「憧れ続けた夢のステージ、全身全霊で挑みます。僕の全てを詰め込みます。見てくださる皆様に後悔はさせません。」と意気込みを語っている。

なお、チケットは9月25日よりClub BBL会員／法人会員先行、10月2日より一般販売が開始となる。

＜RIKU コメント＞

この度、『聖地』Billboard Liveにてライブをさせていただくこととなり、歌手として、1人の音楽好きとして、この上なく幸せに感じております。ですが、私の力ではなく周りのスタッフの方々のサポート、何より日頃より応援してくださる皆様、そしてBillboard Liveの関係各位の皆様のお心遣い故だと思っております。心から感謝しております。ありがとうございます！！

憧れ続けた夢のステージ、全身全霊で挑みます。僕の全てを詰め込みます。見てくださる皆様に後悔はさせません。ソロシンガーRIKUとしてのありのままの姿を届けます！是非お越しくださいませ！

会場にてお待ちしております。

（文＝リアルサウンド編集部）