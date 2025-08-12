【ライブレポート】ILLIT、日本での初ファンコンサートが大盛況！目に涙を浮かべながら5人が互いに寄りそうシーンも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLIT（アイリット）が、日本で初の単独公演を開催し、日本デビューに向け熱量を高めた。

ILLITは8月10日・11日の2日間、神奈川・ぴあアリーナMMで初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』（以下「GLITTER DAY』）を開催。2公演ともに一般指定席・機材開放席・立見席のすべてが売り切れ、日本でもILLITの人気の高さを証明した。

日本デビューを控えたファンコンサートであるだけに会場の熱気は高く、それに応えるべくILLITは初の日本公演に、13曲のパフォーマンスと多彩なトークコーナーを用意。また、11日0時にデジタル先行配信された日本1stシングル「時よ止まれ」収録曲「Topping」を初披露し、さらに会場のボルテージを高めた。

■ライブレポート

ILLITは、SNSを中心に話題を集める3rdミニアルバム『bomb』のタイトル曲「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」、次いで「Tick-Tack」を披露し公演の幕を開けた。

「ILLITとGLLITだけで過ごす『GLITTER DAY』にようこそ！」と会場に集まったGLLIT（ILLITのファンダム名）に挨拶をすると、続いてシングル「時よ止まれ」収録曲「Topping」を初披露。その後「Lucky Girl Syndrome」でILLITのポジティブパワーを発散すると、自身のデビュー曲で世界的大ヒットを記録した「Magnetic」で会場の熱量は最高潮に。他にもTWICEの「What is Love? 」のカバーステージや、「jellyous」などのこれまでリリースし広く愛された楽曲を、余すことなくGLLITに届けた。

公演のハイライトは、新曲「Topping」の初披露だろう。ステージには、トップラインの作曲と作詞に参加した新世代シンガーソングライターの乃紫（noa）がサプライズで登場し、TikTokで大流行した「全方向美少女」をスペシャル披露した。続いて9月3日リリースのシングル「時よ止まれ」収録曲の「Topping」コラボステージを披露し、会場を驚かせた。

「Topping」は、初デートの日の少女の多様な感情と、恋愛中に感じる特別感を描いたポップジャンルの曲。TikTokを中心にバズを生み出す乃紫と、SNSを中心に10代のトレンドをリードするILLITのコラボレーションで生まれたこの曲は、ポップなメロディに“Top Top Topping My feelings”という弾むフレーズがリスナーの中毒性を高めている。

さらにILLITは、日本公演ならではの多様な楽しみも用意した。トークコーナーの中でメンバーそれぞれが、有名なJ-POP曲を披露。10日はYUNAHが「君はロックを聴かない」（あいみょん）、WONHEEが「♡桃色片想い♡」（松浦亜弥）、IROHAが「DANCE WITH ME NOW!」（E-girls）を、11日にはMINJUが「GLAMOROUS SKY」（中島美嘉）、MOKAが「Darling」（西野カナ）を歌い、メンバーの個性が輝く楽曲で公演を彩った。

アンコールでは、初の日本オリジナル曲として2月にリリースした「Almond Chocolate」で再び登場。SEKAI NO OWARIのNakajinが楽曲提供し、バレンタインシーズンに映画の主題歌としてリリースされ、日本でZ世代から熱い支持を受けた楽曲で、再度日本デビューの期待値を上げた。

また「I’ll Like you」ではILLITとGLLITでパートを分けて歌い、会場いっぱいのGLLITと深く交流。メンバーたちが目に涙を浮かべながら、互いに寄り添うシーンもあった。日本で初めて過ごすILLITとGLLITだけの特別な空間で、2公演で合計約2万人を動員。GLLITと忘れられない思い出を作った。

最後にILLITはGLLITに向けて「2日間本当に幸せでした。日本で初めての単独公演、忘れられない思い出とキラキラした光景をプレゼントしてくださって、本当にありがとうございます」と挨拶。特に日本人メンバーのMOKAとIROHAは、「ついに日本デビューするので、これからの日本での活動も応援してくれるとうれしいです」と日本デビューに向けたひと際感慨深い想いを伝えた。

日本での初のファンコンサートを大盛況でスタートさせたILLITは、引き続き日本デビューに向け多様なコンテンツを公開予定。Care Bears（ケアベア）とのコラボレーションでも注目を集めるJapan 1st シングル「時よ止まれ」は、8月31日にMVティザー、9月1日にはタイトル曲のMVが公開される。

9月3日・4日には大阪・大阪城ホールでも『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を開催。再び日本でGLLITに会う予定だ。

リリース情報

2025.09.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「時よ止まれ」

2025.09.03 ON SALE

SINGLE「時よ止まれ」

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/