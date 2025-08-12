なにわ男子『Myojo』創刊記念号表紙に「今年もボクたちに任せてくださって、ありがとうございます！」（西畑大吾）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■“黒なにわ”＆“白なにわ”で魅力爆発！ユニット曲の組み合わせで撮影したカットも掲載

なにわ男子が、8月21日発売の『Myojo』（集英社刊）10月号の通常版とちっこい版、2パターンの表紙に登場。さらには中面の12ページにわたる特集と裏表紙も飾る。

『Myojo』創刊73周年記念号となる同号。折り返しで表裏の両面に印刷された「片観音開き」仕様のプレミアム表紙となっている。

現在、4枚目となるアルバム『BON BON VOYAGE』を引っ提げ、9都市を巡るアリーナツアーの真っ最中のなにわ男子。2026年1月から2月にかけて、グループ初となる単独ドームライブを東京ドーム、京セラドームで開催することも決定し、デビュー5周年に向けて着実に注目度が高まっている。

■『Myojo』10月号の撮影について

なにわ男子が『Myojo』創刊記念号の表紙を飾るのは2023年から連続3回目。「今年もボクたちに任せてくださって、ありがとうございます！」（西畑大吾）と、今回も気合十分で撮影に臨んだ。

今回の表紙のテーマは“黒なにわ”と“白なにわ”。通常版では、セクシーな魅力をたたえた大人っぽい黒い衣装に身を包んだ7人が登場。ちっこい版では、愛らしいビジュアルを生かした、白いもこもこ衣装に身を包んだ7人の姿を楽しむことができる。

中面の特集では、夏の涼しげでカジュアルな衣装のメンバーのソロカットをひとり1ページずつ掲載。役作り、友達作り、荷造りなど、様々な「つくる」について語っている。加えて、「ライブを作る」という切り口で、アルバム『BON BON VOYAGE』に収録されているユニット曲と同じ組み合わせで撮ったカットも。西畑大吾・藤原丈一郎・大橋和也、道枝駿佑・高橋恭平、大西流星・長尾謙杜の3パターンの組み合わせで撮影を行い、ツアーの裏話から楽曲コンセプトの制作秘話まで鼎談・対談形式で届ける。

