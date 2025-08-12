狩野英孝＆キンタロー。ら「ENBLANK」が登場 MVも公開「遠くから見ると佐藤健さんに見える」「公式がパロ作成ってw」「英孝さん、本当に歌が上手い」
動画配信サービス「Netflix」の公式Xが8日に更新され、話題作『グラスハート』（佐藤健主演）の劇中バンド「TENBLANK」のパロディ「ENBLANK」のMVが公開された。MVには狩野英孝（43）、キンタロー。（43）、お笑いコンビ・カカロニの栗谷（35）、三四郎の小宮浩信（41）が登場した。
【動画】狩野英孝＆キンタロー。ら「ENBLANK」が演奏する「旋律と結晶」MV
Xの投稿では、「ENBLANK『旋律と結晶』MVが到着！ 狩野英孝 孤高の天才音楽家・藤谷直季 キンタロー 大学生の天才ドラマー・西条朱音 カカロニ栗谷 努力家のカリスマギタリスト・高岡尚 三四郎 小宮 超音楽マニアの孤独なキーボーディスト・坂本一至」と紹介されており、本家さながらに熱演するMVの動画を公開。
さらにキンタロー。が投稿へのリプライにて「本家のシーンを随所に散りばめております。是非本家のドラマと照らし合わせていかに!!みんなが忠実に再現してるのかを震えながら確認してね 公式だからさずかに胸を張って忠実に再現してます」（原文ママ）と紹介した。
この投稿にファンからは「NetflixJPさん、太っ腹な番宣 凄すぎます 何度も笑いました」「これ、TENBLANK と ENBLANK と公式で交互に見れるようにして欲しいです どっちも無限ループで楽しみたいんです」「遠くから見ると佐藤健さんに見えるのもしかしたってもしかしなくたっ!?4人とも最高です」「ちゃうねん。普通にうまいねん…」「Netflixさんの懐の深さを感じます」「公式がパロ作成ってwキンタローさんの表情最高すぎる」「いつTENBLANKと対バンですか!?」「英孝さん、本当に歌が上手いよね」などの反響が寄せられている。
Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKによる楽曲「旋律と結晶」は、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞、作曲家の飛内将大が作曲を手がけたもので、7月31日に配信がスタートしたデビューアルバム『Glass Heart』に収録されている。同曲のMVも佐藤の公式YouTubeチャンネルにて7日に公開された。
『グラスハート』はNetflixにて全世界独占配信中。ドラマと連動した音楽プロジェクトの広がりにも注目が集まっている。
