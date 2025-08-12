その着方、もう時代遅れかも！【studio CLIP】40代店員さんはこう着る！「最旬ジーンズコーデ」

世界的なトレンドとしても大注目のデニムアイテム。旬の着こなしを目指すなら、トレンドアイテムを日々チェックしているショップスタッフさんが頼りになりそう！今回は、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の40代スタッフyuko_さんのコーデから、ジーンズを使った最旬レイヤードスタイルをピックアップ。いつものコーデにプラスワンで簡単にワンランク上の着こなしが目指せるので、ぜひ真似してください。

スカーフをプラスワンするだけ！ 簡単トレンドコーデ

Tシャツとワイドジーンズのシンプルなスタイリングにスカーフを投入すれば、簡単に最旬ルックに様変わり。エレガントな柄の大判スカーフが、ワンパターンになりがちなジーンズコーデの垢抜けに一役買ってくれます。カジュアルすぎるのが苦手な人は、yuko_さんのようにローファーを投入してきれいめに引き寄せると◎ ネックレスやバングルなどの小物使いも、ラフさを払拭するポイント。

ニットワンピのレイヤードで着映え感アップ

ジーンズコーデのマンネリを打破するなら、Tシャツ ＆ ジーンズのシンプルなワンツーにキャミワンピをレイヤードしてみて。yuko_さんは、ボヘミアンな雰囲気のクロシェ編みワンピースをプラスしてトレンド感をプラス。クロシェ編みの華やかな柄が、見慣れたジーンズコーデを旬顔にアップデートしてくれます。

