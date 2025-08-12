¸åÆ£¿¿´õ¡¢Çò¥É¥ì¥¹¤Ç¸«¤»¤¿ÊÑ¤ï¤é¤Ìµ±¤¤Ë´¿À¼¡Ö¥é¥Ö¥ÞºÇ¹â¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤¬11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÎÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¸åÆ£¿¿´õ¡¢Çò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡Ê3Ëç¡Ë
¡¡11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ ÆüËÜ¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿80Ç¯80¶Ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢»³ÆâºéÆà¡¦ÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¡ÊSWEET STEADY¡Ë¡¢¿¿ÆéÆäºé¡ÊCUTIE STREET¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖKAWAII LAB.ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¸åÆ£¡£ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢KAWAII LAB.ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¸åÆ£¤ÎÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥ÞºÇ¹â¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡Ö¿¿´õ¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸åÆ£¿¿´õ¡Ê¤´¤È¤¦ ¤Þ¤¡Ë
1985Ç¯9·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1999Ç¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡Ø°¦¤Î¥Ð¥«¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥½¥í²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢2017Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·¶Ê¡ØCLAP CLAP¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Äï¤ÏÀéÍÕ¸©È¬³¹»ÔµÄ¤Î¸åÆ£Í´¼ù¤Ç¡¢ÌÅ¤Î¶Üß·¤â¤¢¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¸åÆ£¿¿´õ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@goto_maki923¡Ë
