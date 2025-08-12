滝沢眞規子47歳、“水着”で旅行を満喫 抜群スタイルに衝撃「ライン綺麗」「美しすぎる」 3児の母
モデルの滝沢眞規子が12日までに、自身のインスタグラムを更新。旅行での水着ショットを披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】滝沢眞規子47歳、“水着姿”が「スタイル抜群」「ライン綺麗」（4枚）
先月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、SNSでは子どもたちが「素敵」「スタイル抜群」と話題を呼んでいる。
今回は「旅行のお供に @fendi の新作 スパイバッグ 柔らかくて軽くて持ちやすい」「サングラスは @tiffanyandco 軽いから鼻に跡がつかなくて嬉しい」「Thank you @fendi @tiffanyandco」とつづり、旅行での様子を複数枚投稿。一昨年や昨年の夏の投稿と同様、水着でほほ笑む姿も収めている。ファンからは「ラインが綺麗」「美しすぎる」などの声が集まった。
引用：「滝沢眞規子」インスタグラム（@makikotakizawa）
