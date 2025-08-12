鈴木奈々、59歳“若々しい父親”にビックリ「マジでお父さん!?マジ！格好良い」
タレントの鈴木奈々が12日、自身のインスタグラムを更新し、実父との“デート”を報告。59歳の若々しい実父の姿に反響が寄せられている。
【写真】本当に59歳!? 若々しい鈴木奈々のお父さん
鈴木は「お父さんとモモレイのPOP-UPに遊びに行ってきたよー」と、韓国発の人気キャラクター「MOMOREI」のポップアップショップに父親と訪れたことを報告。「モモレイお父さんも好きになってた」と、満足げにつづっている。
「私お父さんの事は好きだけどファザコンではないです」と否定しつつも、「お父さんは車で色々連れてってくれるの」「けしてお父さんの事アッシーだとは思ってません!笑笑」と“アッシー説”は否定しつつも、「父さん喜んでくれてるからありがたいです」と、娘として親孝行できたことを喜んでいる。
鈴木はこれまでにも、父親とさまざまな場所を訪れた姿を度々インスタグラムに投稿しており、5月の投稿では「お父さんは59歳になりました」と父の年齢も公表していた。
コメント欄には「親子の絆♪素敵です」といった声のほか、「父カッケー「パパ 相変わらずカッチイイ」「マジでお父さん!?マジ！格好良い」と鈴木の若々しい父親の姿にも反響が寄せられた。
引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）
