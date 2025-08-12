魔裟斗＆矢沢心、夫婦でフレンチ堪能 デートショットに「本物の美男美女」「お似合いの2人」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】タレントの矢沢心が8月12日、自身のInstagramを更新。夫で元格闘家の魔裟斗とのフレンチディナーデートの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】魔裟斗＆矢沢心夫婦、豪華デートでの正装姿
矢沢は「目で楽しみ舌で味わう 紫蘇で始まり紫蘇で終わる（私の視点）」と虎ノ門ヒルズステーションタワー49階にあるフレンチレストランでの食事を報告。「食事を終えて店内のバーTime〜 締めはメキシコで覚えたピニャコラーダ」と充実したディナータイムを明かし、グレーのスーツをまとった魔裟斗とのデート写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「本物の美男美女」「お似合いの2人」「素敵なデート」「仲良し夫婦」「羨ましい時間」「おしゃれなお店ですね」といったコメントが寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年に結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆矢沢心、魔裟斗とフレンチ料理堪能
