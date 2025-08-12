Snow Man佐久間大介「大好きな人に逢ってきた」写真に反響「推し被り幸せ」「大好きが伝わる」
【モデルプレス＝2025/08/12】Snow Manの佐久間大介が11日、自身のX（旧Twitter）を更新。「大好きな人に逢ってきた」ことを明かし、反響を呼んでいる。
https://twitter.com/modelpress/status/1954808087379841405
【写真】Snow Man佐久間「大好きな人」のうちわでライブ参戦報告
◆佐久間大介、宮田俊哉のグッズ持参でKis-My-Ft2のライブへ
佐久間は「大好きな人に逢ってきた」と添えて、Kis-My-Ft2の宮田俊哉のうちわと同グループのペンライトを宮田のメンバーカラーである紫色に光らせた写真を公開。Kis-My-Ft2は8月10日・11日に全国ツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』の横浜アリーナ公演を開催しており、佐久間は見学で訪れていたことを明かしている。
◆佐久間大介の投稿に反響
この投稿には「本当に嬉しそう」「うちわ振ってる姿想像したら可愛すぎる」「さっくんと推し被り幸せ」「ファンサ貰った？」「大好きが伝わる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
