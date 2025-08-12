◆第２０回全日本女子硬式クラブ野球選手権第４日（１２日、千葉・なごみの米屋ぴーちゃんフィールド大谷津ほか）

女子硬式野球クラブチームの日本一を決める大会の３回戦が行われ、阪神タイガースＷｏｍｅｎ（兵庫）がＺＥＮＫＯ ＢＥＡＭＳ（埼玉）に延長８回タイブレークの末に１―６で敗れた。前日には巨人の女子チームと西武ライオンズレディースも敗退しており、２３年にＮＰＢ傘下の女子チームが３チームになって以降、同大会と秋の全日本選手権の２大全国大会で１チームも８強に残らなかったのは初めて。

２２年大会優勝の阪神と１７年優勝のＺＥＮＫＯの１戦は緊迫した試合となった。２回にＺＥＮＫＯが押し出し四球で先制すると、阪神も３回に高橋愛の適時打で同点に。両軍とも追加点の好機を作るが、好守備と好投に阻まれて７回で決着がつかず、１―１のまま無死一、二塁からのタイブレークに突入した。

先攻のＺＥＮＫＯは１死満塁とすると、捕逸で勝ち越し。さらに依田伊吹の２点適時打に相手失策が重なり５点を挙げた。その裏、５回途中からマウンドに上がった日本代表の泰美勝が阪神の攻撃を無失点に抑えると、ＺＥＮＫＯナインは抱き合って喜んだ。

ＺＥＮＫＯの中島梨紗監督らは、前日同球場で行われた巨人女子チームと九州ハニーズ（福岡）の一戦を視察。戦力で劣るハニーズが終盤に満塁から捕逸で追いつき、さらに２点適時打で勝ち越し破ったシーンを見ていた。似た展開に中島監督は「ハニーズさんに勇気をもらいました。個々の力はかなわないけれど、野球はチームスポーツなので何かが起こる。（強い相手にも）やれる、絶対にひるむなとナインに伝えました。守備のミスも無く集中していました。成長を感じた試合でした」と、ナインをたたえた。

一方の阪神はＺＥＮＫＯの６安打より多い９安打ながら１点止まり。木戸克彦監督は、「（チャンスで）打てなきゃしょうがない」と言葉少なく球場を後にした。決勝は１６日に行われる。