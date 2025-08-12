元日本テレビアナウンサーのタレント脊山麻理子（45）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアタレントらとの水着姿を披露した。

脊山は「昨日は、ボートレース多摩川にて『真夏の多摩川グラビアタレントトークショー』で司会をしてきましたよ」と報告。「きてくださった皆様、ありがとうございました」と感謝した。

集合写真もアップし「私と同じく週刊大衆の特派員をしている、内田瑞穂ちゃん、あさいあみちゃん、桐山瑠衣ちゃん、草野綾ちゃんとみんなで水着でトークショーをしました」と紹介。脊山は黒のワンピース型、桐山は白、あさいはピンク、内田は黄色、草野は緑と、色とりどりの水着を着用しており「5人で水着のトークショーとか豪華すぎる」とつづった。

さらに「控え室もにぎやかでしたよ」と内幕も明かし「『水着の色がボートレースのカラーにちゃんと分かれてる！』『偶然なのにすごいねハート』と着替え中もワイワイ」と回想。「草野綾ちゃんと内田瑞穂ちゃんとはサウナロケでご一緒してからの仲良しなので、サウナトークで盛り上がり、はじめましてのあさいあみちゃんとも釣り行きたい話をしたり、桐山瑠衣ちゃんとおっぱいトークしたり、仲良くなれて嬉しかったぁ」とつづった。