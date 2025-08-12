◆米大リーグ ジャイアンツ―パドレス（１１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

パドレス・ダルビッシュ有投手（３８）が１１日（日本時間１２日）、敵地・ジャイアンツ戦に先発し、６回４安打１失点、６奪三振と好投。今季２勝、日米通算２０５勝目の権利を持って降板した。球数８４球で、防御率は５・６１となった。

相手エース・ウェブとの投げ合いで初回は３者凡退の立ち上がり。２死から３番・アダメズは１球で右飛に仕留めた。右翼・タティスが最後は一塁側ファウルゾーンの観客席に飛び込みそうになりながらも好捕した。ダルビッシュは２回。先頭の４番・スミスに初安打となる中前打を許すなど１死一、二塁とされたが、７番・ベイリーを９４・３マイル（約１５１・８キロ）直球で見逃し三振に斬るなどしてピンチを脱した。

４回は先頭の３番・アダメズがダルビッシュの変化球にきりきり舞いとなった。１ストライクからの２球目、８１・８マイル（約１３１・６キロ）スイーパーは外角に大きく外れたが、抜群のキレ味で空振りを奪った。４球目のスプリットも外角低めのボール球だったが、スイング判定で空振り三振。ダルビッシュはこの回３者凡退、５回は３者連続三振と同地区のジャイアンツ打線を沈黙させた。

ウェブとの投手戦が続く中、メリルの先制適時二塁打で１点の援護をもらった直後の６回。２死から２番・ディバースに外角９１・５マイル（約１４７・３キロ）シンカーを左中間への同点ソロとされた。それでも、パドレスは７回に７月末のトレード期限でロイヤルズから加入したフェルミンの２ランなどで３点を勝ち越した。

ダルビッシュは７月３０日（同３１日）の本拠地・メッツ戦では７回２安打無失点の快投で３０７日ぶりの白星となる今季初勝利を挙げ、日米通算では黒田博樹（ドジャース、ヤンキース）を超えて歴代最多の２０４勝目（ＮＰＢ９３勝＋ＭＬＢ１１１勝）。開幕前から右肘炎症などのため負傷者リスト（ＩＬ）入りし、７月のメジャー復帰後も４試合白星がなかったが、腕の位置をサイド気味に下げる新フォームで復調し「もちろんうれしいですけど、黒田さんとか野茂さんのような投手ではまだない。数字がどうとかじゃなくて、本質的に近づけるように」と話していた。

ナ・リーグ西地区で首位ドジャースと優勝争いを繰り広げる２位のパドレスにとって、８月はド軍との直接対決が６試合組まれており、背番号１１の投球が命運を左右する可能性もある。今季はこの日まで６試合に登板し、１勝３敗、防御率６・５１だった。