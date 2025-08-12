木南晴夏、40歳誕生日にドラマ『9ボーダー』豪華メンバー再会ショット「えええ6人いる!?」「激アツ!!!!」
俳優の木南晴夏が、12日までに自身のインスタグラムを更新。2024年に放送された、TBS系金曜ドラマ『9ボーダー』出演陣の集合ショットを添えて40歳の誕生日を報告した。
【写真】「えええ6人いる!?」ドラマ『9ボーダー』豪華メンバーの再会ショット ※2枚目
木南は「ナインボーダー越えました 40代もおもっきし楽しみます」と抱負をつづり、続けて「先日奇跡的にみんな集まれたナインボーダーズ みんなだいすき はよまた会いたい」と姉妹を演じた川口春奈、畑芽育や井之脇海、木戸大聖、さらに先日結婚を発表した松下洸平が集まった豪華メンバーの集合ショットを披露している。
肩を寄せ写る姿にドラマファンからは「9ボーダーメンツ滝涙」「9ボーダー大集結の写真嬉しすぎます えええ6人いる!?って最初自分の目を疑っちゃいました笑」「激アツ!!!!」などと放送終了後も仲むつまじい姿に反響が集まった。
さらに親交のある水川あさみが「きなこおめでとう」と反応があったほか、ファンからは「六姉おめでとうございます！」「お誕生日おめでとうございます ハッピーな1年になりますように」などと祝福するコメントが寄せられている。
さらに親交のある水川あさみが「きなこおめでとう」と反応があったほか、ファンからは「六姉おめでとうございます！」「お誕生日おめでとうございます ハッピーな1年になりますように」などと祝福するコメントが寄せられている。