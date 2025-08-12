厚生労働省が発表した「第９期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によると、2040年度には約57万人の介護職員が不足するとされ、人手不足が深刻化しています。そんななか、介護問題の取材を行うノンフィクションライター・甚野博則さんは、「介護する側も、される側も『地獄』状態なのが今の日本の介護システム」だと語ります。今回は、甚野さんの著書『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【書影】「団塊の世代」必読！介護士と当事者が語るリアル。甚野博則『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』

* * * * * * *

「精神的苦痛」が介護者を絶望に追いやる

老老介護とは、介護する側、される側がともに65歳以上のケースをいう。

厚労省が２０２３年に公表した調査では、介護を行っている同居世帯のうち、実に63.５％が老老介護だというのだ。厚労省は同様の調査を２００１年から行っているが、老老介護の割合が初めて６割を超えた。今後もその割合は増えていくのだろう。そうした老老介護には、多くの根深い問題が絡み合っている。

例えば介護する側の精神的負担は、今日の日本社会における介護問題の核心の一つだ。とくに、家族介護においては「老老介護」がもたらす精神的な苦痛は、見過ごされがちな重大な問題である。

次に挙げるのは、かつて取材した高齢者夫婦の例だ。

外出や趣味を楽しむ時間など全くない

「朝から晩まで休まる時間がありませんよ」

そう話すのは80歳の女性。彼女は90代の夫の介護を10年ほど続けてきた。今でこそ、夫は特養に入所しているため彼女の負担は軽減しているが、かつては本当につらかったと当時の様子を振り返った。

「朝、夫が目を覚ますと、すぐに介護の日課を始めなければならなくてね」

夫が認知症を患っているため、何度も同じ質問をしてくるという。

「今日は何曜日だ？」

「ご飯はいつ？」

そのたびに妻は同じ答えを繰り返すが、次第にイライラが募る。妻が答えても夫は満足せず、また同じ質問をしてくる。この繰り返しは彼女に精神的な消耗をもたらしていることは言うまでもない。最初は辛抱強く対応できた妻も、数カ月、数年と経つうちに限界を迎えるだろう。朝起きてから夜寝るまで、夫の世話と、同じ質問に答えることが彼女の生活のすべてになり、外出や趣味を楽しむ時間など全くないと嘆いた。

日中、夫は食事中に何度も食器を倒し、食べ物を床に落とす。それを片付ける妻は、ただ黙々と作業を続けるが、心の中では「もうこれ以上は無理だ」という思いが募っていくそうだ。

認知症の介護では、こうした小さなトラブルが日常茶飯事であり、それに対応する介護者の心の中にはストレスが積み重なっていく。

事態はさらに深刻化する

そのストレスがピークに達するのがとくに夜間だという。

寝静まるはずの夜も、夫は時折徘徊を始めた。扉に鍵をかける必要があるが、夫は外に出たがり、何度もドアノブに手をかける。そのたびに妻は目を覚まし、夫をベッドに戻す。こうしたことが一晩中続き、妻は一睡もできないことが多いという。日中の介護と夜間の見守りの両方が重なることで、妻は自らの健康を保つことができなくなっていった。

夫の介護に没頭するあまり、自分の身なりに気を使う余裕すら全くなくなっていたという。自分がどれほど疲れているのかを感じながらも、誰にも相談できず、誰も助けてくれないという孤立感が一層強くなる。彼女の一日は、夫の介護で始まり、夫の介護で終わる。その繰り返しが続き、彼女は自分を失い続けていったという。

事態はさらに深刻化する。認知症の進行によって、夫は次第に暴力的な言動を取るようになったのだ。妻が一生懸命に介護をしているにもかかわらず、夫は突然怒り出し、物を投げたり、手を出すような仕草をしたこともあるという。

介護する側からすれば、長年連れ添ったパートナーに暴言や暴力を振るわれることは精神的に非常につらく、心の傷が深まる。妻は「どうして私がこんなことをされなければならないのか」と思いながらも、介護を続けるしかないという現実に直面していたと振り返った。このような精神的苦痛は、介護者を深い絶望に追いやっていく。

「介護をする前に殺そうと思った」

こうした状況に置かれた老老介護の現場では、介護者自身が「自分も高齢者である」という事実に気付いているが、それを他者に伝えることができずにいるケースがある。若い世代の介護者であれば、まだ体力的・精神的に余裕があり、介護の負担をある程度負うことができる。しかし、70代や80代の介護者にとって、日々の介護は自分自身の健康を犠牲にして行うものであり、耐え続けるには限界があるだろう。

産経新聞（２０２４年10月10日付）に、気になる記事があった。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

〈「介護が始まる前に…」家事をしてこなかった87歳夫は、81歳妻を手にかけた〉

という見出しの記事だ。２０２４年９月に東京地裁で開かれた殺人事件に関する裁判の内容を報じたものである。概要を簡単に紹介しよう。

この事件は、87歳の夫が家事や介護の経験がないことから、将来妻の介護を担うことに強い不安を抱き、最終的に81歳の妻を殺害したものである。２０２３年、東京都内の住宅で発生した事件により、夫は殺人罪で起訴され、東京地裁において懲役８年の実刑判決が言い渡されていた。

夫は結婚から58年間、妻に家事を任せてきた。自身は「米も炊いたことがない」と語るほど家事に不慣れであった。妻は徐々に足を悪くし、外出の機会も減り、介護が現実的な問題となりつつあった。生活は乱れ始め、夫婦間でテレビの音量をめぐる口論が頻発し、介護を含む将来への不安が夫を精神的に追い詰めていたという。

事件当日、昼食をめぐる口論をきっかけに、夫は妻を殺害するに至った。被告人質問において、夫は「介護をする前に殺そうと思った」と明かし、将来の介護に対する強い恐怖心が殺害の動機であったことが示された。

孤立感が介護者をさらに精神的に追い詰める

老老介護における精神的なストレスの一因には、他者とのつながりが欠如していることも挙げられる。介護者は、自らの負担を他者に伝えようとしない。

「自分一人で何とかしなければならないと思っていました」

認知症になった夫の介護をしていた前出の女性がそう語ったように、孤立感が介護者をさらに精神的に追い詰める要因となっている。介護者の多くは、高齢であるがゆえに新しい生活技術を身につけることが難しく、家事や介護の基本的な知識が不足していることもある。そのため小さな問題でもうまく対処できず、不安や焦りがつのりやすい。

※本稿は、『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』（宝島社）の一部を再編集したものです。