埼玉に住む認知症の母親の面倒を見続け、最期は施設で看取った安藤優子さん。現在進行形で高齢の両親を遠方から見守る桜木紫乃さん。育った環境や家族内での立場が違えば、親に対する考え方も異なるようで――。（構成：内山靖子 撮影：玉置順子（t.cube））

【写真】桜木さんと話して目が覚めたという安藤さん

親にもプライドと生活がある

安藤 うちは2005年に父がすい臓がんで亡くなり、認知症を患っていた母が10年前に89歳で亡くなりました。桜木さんのご両親は、今もご健在でいらっしゃるのですか？

桜木 はい。北海道で、87歳の父が85歳の母の面倒を見ています。母は認知症が進んで、今は私のことを忘れているんです。父は、むかし家族に苦労させたという理由で、娘たちに頼らず世話をしたいと言っていまして。週2回、母がデイサービスに出かける日は、服を着せ、替えの下着をバッグに用意して、園児のように送り出すんだそうです。

安藤 お父さま、偉いですね。80代のご両親2人きりでは、何かと不自由な気もしますが。

桜木 週に1回ケアマネジャーが来てくれるので、今のところはなんとかなっているようです。もともと父は山っ気が強くて、突然1億円の借金をしてラブホテルを始めたり、バクチや女遊びでさんざん母を泣かせてきました。

なのに数年前、母がまだ会話ができていた頃に言っていたのは、「パパがずっとそばにいてくれるので幸せだ」だったんです。その思いは尊重したいな、と。

安藤 きちんと自立した親子関係なんですね。

桜木 まあ、それは最近の話で。商売人の家に育ったので、子どもの頃から結婚して家を出るまでは、私は半ば従業員みたいな存在。「長女だから家業を継いで、将来は親の面倒を見る」と、自分でも思っていましたし。24歳で結婚し、27歳で息子を産んだ後も、まだどこかで頼りにされていた気がします。

安藤 お父さまは、娘を自分の《所有物》だと思っていらした。それが現在のような関係になったのは、何かきっかけがあったのでしょうか？

桜木 結婚後も、実家の両親には《いい娘》、夫の両親には《いい嫁》であろうとする生活を10年間くらい続けていたら、なんだか疲れちゃったんですよ。双方の親が、私にはどれだけ頼ってもいいという雰囲気になってきて。私、このまま親に仕えて人生終わりかもって思っちゃった。

思い立って、30代半ばから小説を書き始めました。フィクションで問いたいことがいっぱいあったんです。そこで、毎週交互に訪ねていた両家の実家でしたが、とりあえず通うのをやめてみました。勝手なヤツです。

安藤 自分がやりたいことを優先したおかげで、距離を置くことができたんですね。

桜木 そのせいで、長男である夫のメンツが立たなくなっちゃいました。今でも悪いことをしたなと思っています。父も母も、思い通りにならなくなった私を受け入れるまでには葛藤があったようです。

でも、48歳のときに直木賞をいただいたことが転機になりました。父はもともと理髪師だったので、私をプロの《技術者》として認めてくれたみたい。たぶんあのあたりから、「娘」から「友だち」の棚に置き換えてくれたんだと思います。

安藤 友だち！ 自分の親と対等な関係になれるってすごい。



「私はできるだけ平行線のまま、端から見たら少し冷たい長女として、その時々の状況に抗わずやっていこうって」（桜木さん）

桜木 その頃から私は父を「パパ」ではなく、「たけちゃん」と呼ぶように（笑）。母の介護に関しても、「たけちゃん、デイサービスは週に2回以上でもいいんだよ」と、友だちとしてアドバイスするようにしています。彼も、友だちの言葉なら、さらっと聞き流せるんですね。

安藤 素敵な距離感です。

桜木 たまたま今、お互いにそんな関係が心地いいだけで、この先どうなるかはわかりませんけれど。今はできるだけ両親の穏やかな生活が続くように祈るのみです。老いたからといって親との距離感を急に縮めると、いいことないような気がして。

安藤 実際に何かトラブルが？

桜木 両親がいっとき、妹の家からスープの冷めない距離に引っ越したんですよ。でも、そこでの暮らしは1ヵ月しか続かなかったんです。

安藤 たった1ヵ月……。

桜木 よかれと思ってのことでしょうが、妹が父の生活にあれこれ口を出し、父はそれが鬱陶しかったようで。

安藤 老いたとはいえ親にもプライドがあるし、自分たちの生活スタイルがありますからね。

桜木 なので、私はできるだけ平行線のまま、端から見たら少し冷たい長女として、その時々の状況に抗わずやっていこうって。ほんの少し近づいたり離れたりしながら、距離感をはかっていけたら。実際には近づきすぎないように距離を保つのが難しいわけですが、わが家は両親の家までどんな交通手段を使っても5時間かかるので……。

安藤 なるほど、何かあったときにジタバタしてもしょうがないと思える距離。

桜木 ええ、電話をかけるくらいしかできません。今までは物理的に離れていることが、精神的な距離を保つためにもちょうどよかったんだと思います。とはいえ今後は月単位で状況が変化するだろうな、と思っているところです。

自分で決めたルールでボロボロに疲れ果て

安藤 30代半ばまでお父さまに縛られていた桜木さんとは逆で、私にとって父は幼い頃から遠い存在でした。大正生まれで仕事一筋。平日は仕事、休日はゴルフ、家族で遊びに出かけることもなく、かろうじてミカン狩りに行ったのが唯一の思い出です（笑）。私には9歳上の姉と5歳上の兄がいますが、末っ子の私は父から怒られたことが一度もありません。

桜木 ポジションも、親のスタンスも逆とは――。

安藤 私は26歳まで実家暮らしでしたけど、父は常にガラスの壁の向こうにいるような感覚。そんな父が、70代で母と2人だけの暮らしになったら、別人のように変わってしまったの。

桜木 どんなふうに？

安藤 その頃から母が認知症を発症し、家事が満足にできなくなっていたんです。でも、父は子どもたちに知らせなかった。それまで家事とは無縁だった父が、毎朝トースターでパンを焼き、自分にはレモンティー、母にはミルクティーを淹れ、母のパンにはマーマレードまで塗ってあげて。

子どもに迷惑をかけたくなかったんでしょう。そんな父の姿を見たとき、腰を抜かすほど驚いたと同時にかわいそうになっちゃって。

桜木 私は父が家事をしている姿を見ると、「やるじゃ〜ん」って思います。（笑）

安藤 うちの姉もそうでした。私は父が気の毒で仕方なかったのに、不思議と姉は冷静で。

桜木 長女と次女の違いでしょうか。長女の私は、「そのとき」が来るまではじっと銃後に控えている感じ。親に対しての気持ちって、愛情より先に責任があった気がする。

安藤 私はすぐ最前線に飛び出していっちゃう（笑）。母が認知症を発症した少し後に父がすい臓がんになって入院したときも、いきなり距離を縮めてしまった。当時、私は平日夕方生放送のニュースでメインキャスターを務めていました。

放送を終えたらすぐ車に飛び乗って、千葉県松戸市の病院まで片道1時間半かけて通っていたんです。父が亡くなるまでの半年間、毎日。

桜木 ええ！ それって誰かに頼まれたとか？

安藤 父にもきょうだいにも頼まれていません（笑）。毎日面会時間ギリギリの夜8時に駆けつけ、父が翌朝目を覚ましたとき寂しくないように、スケッチブックに「おはよう」「気分はいかが？」なんてメッセージとイラストを書き残して。

自宅に戻るのが0時過ぎで、次の日はまた生放送。週末は泊まりがけで埼玉県の実家に行き、母のために1週間分の常備菜を作り置きして帰る。そんな生活を続けていたら心身ともにボロボロになり、7kgも痩せました。

桜木 そりゃあ痩せますよ。周りの反応はどうだったんですか。

安藤 姉は平日の昼間に顔を出したりしていましたが、兄は滅多に行かず、私は腹を立てていたんです。私、大晦日に父の病院で一人シクシク泣いたんですよ。「年越しの夜に父をひとりぼっちで病院に置いておくなんて、なんて冷たいの？」って。

桜木 ごめんなさい、失礼を承知で言っちゃうんですが、病院に毎日通うというのは、安藤さんが決めたルールなんですよね。

安藤 ……言われてみれば、そうかもしれません。お舅さんやお姑さんと同居していた姉は、何かとやるべきことがたくさんあったんだと思います。

桜木 きょうだいとはいえ、家族の単位も感覚も違いますよねえ。私の場合、まずは自分の生活を守らないと、親の心配もできないんですよ。

安藤 なるほど〜。当時、この話を桜木さんとしておきたかった（笑）。そうすれば、あれほど無茶な日々は重ねなかったかもしれない。父が亡くなった後も、平日は姉が、週末は私が母の家に通い続けていましたから。でも、そんな生活を送っていたのは、自分が勝手に決めたルールに縛られていたからなんですね。

桜木 ごめんなさい！ 私、ものすごく生意気なことを言いました。

安藤 とんでもない。今、目が覚めました。多分、私は両親にとって“いい娘”であろうとしたんです。とくに父は遠い存在だったからこそ、晩年に親子の関係を取り戻そうとしたのかも。毎日病院に通い、メッセージを書いて置いてくるって、今考えるとちょっと気持ち悪い。（笑）

桜木 きっと「安藤優子物語」の中の大事なシーンだったんです。そのときは、そうすることが必要だったんですよね。結婚した後にずっと両家に通い続けた私も、あのときが必要だったんだと、今思いました。

＜後編につづく＞