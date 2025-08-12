人気YouTuberのRちゃんが2025年8月11日に動画を投稿し、6月にYouTuberのヒカルさんのチャンネルで企画された「彼氏オーディション」で結ばれた男性と破局したことを明かした。

「『だから言ったじゃん！』っていう声が聞こえてきそう」

Rちゃんと結ばれた会社員の男性・吉田さんについては、オーディション中に「性行為ができなかった」と主張する女性との間に子どもがいることが判明。なお、DNA鑑定では子どもは吉田さんの子だということが確定している。

また、オーディション中に連絡を取っていた他の女性に対して「彼女のインフルエンス力がほしくて、ビジネスに繋げたいんだよね」とメッセージを送っていたことも発覚。ファンから反対の声が出ていたものの、Rちゃんは交際後に出演した動画で「自分の幸せを選んでいるつもり」「吉田さんで幸せ」と明かしていた。

一方、Rちゃんは11日に公開した「彼氏とお別れしました！！！」という動画の冒頭で、吉田さんと破局したことを報告。「まじでごめん。悔しい」「『だから言ったじゃん！』っていう声が頭にブッ刺さるくらい聞こえてきそうなんですけど......」と自虐を口にした。

Rちゃんによると、破局は7月末。「一緒にいた時間はとっても幸せ」と明かしたものの、交際中、吉田さんがインスタグラムのアカウントに公式アカウントだということを示す認証バッジをつけ始めたり、「結婚費用を経費にするため」という理由でYouTubeチャンネルを作ってほしいとねだられたことを明かした。

さらに、YouTubeチャンネルの開設をRちゃんが拒絶したところ、今度はサブチャンネルの買取を提案されたといい、「ビジネスっぽいお話になっちゃったりとかして......」と説明した。

「私が選んだ男ってやっぱりジョーカー」

吉田さんはもともとSNSをやらないと宣言していたにも関わらず、こうした発言を受け、結婚を前提に交際していたRちゃんは、「私との結婚ってビジネスなのかな」と悲しくなってしまったという。これらは「数々ある中のほんのひとつの出来事」とし、こうしたことがきっかけで喧嘩になり、破局したと明かした。

この出来事を受け、Rちゃんは「みんなが私を思う言葉とか、私の周りが私に言う言葉の意味がね、心から分かっちゃったの。気づいちゃったの」と、周囲の忠告がようやく理解できたとのこと。Rちゃんは、「私のファンはね、よく私のこと分かってる！ みなさんのご想像通りだ！」と感心しつつ、「みんなが正解だ〜！」「私が選んだ男ってやっぱりジョーカー」と苦笑いしていた。

この動画のコメント欄には、「ファンではない人も含めてRちゃん以外の99%の人が分かってたことや」「結局リークされてたインフルエンス力が原因で別れたんだ」「悔しいとか負けたとか言ってるけど、ファンのみんなは勝ち負けとかじゃなくて本気で心配して言ってたんだと思うよ...」という声が集まっていた。