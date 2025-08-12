最近、姿勢が悪いと言われるようになった、歩くとすぐ疲れる、空を見上げるのがつらい…。そんな「小さな変化」を見過ごしていませんか？見た目も、健康も、命さえも左右するのが、実は加齢による【背中の丸まり】です。そのメカニズムと対策法について、年間3,000人以上の患者と向き合っている《背中のプロフェッショナル》である医師の野尻英俊さんがわかりやすく解説した『人は背中から老いていく』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】見た目や健康を左右する「背中の丸まり」に、医学的アプローチで挑む、医師の野尻英俊さん著書『人は背中から老いていく』

死亡リスクを2倍にする「背中の老い」の恐ろしさ

「今さら運動なんてできないし、背中の丸まりはあきらめるしかないわよね」

「老けて見られるのは嫌だけど、背中が丸まったくらいですぐに死ぬわけじゃないから、あまり深く考えないほうがいいかしら」

こんなふうに思っている人はいないでしょうか。

ではここで、突然ですがクイズです。

Q： 背中がまっすぐな人と丸まっている人を比較すると、死亡リスクに差はあるでしょうか?

答えは「ある」です。

医学的な根拠があり、背中が丸まっている人ほど早くお亡くなりになる傾向が、さまざまな研究によって確認されています。

背中の丸まりを、ほったらかしにしてはいけないのです。

次の問題に移ります。

Q： 背中の丸まりが顕著な人は、そうでない人に比べ、死亡リスクは最大でどのくらいに上るでしょうか?

答えはなんと、2倍。極度に背中が丸まっている人は、まっすぐな人に対して死亡リスクが約2倍になるというデータがあります。

背中の丸まりが強い高齢者の「死亡リスク」

2004年に『アメリカ老年医学会誌』に掲載された論文は、「背中の丸まりが強い高齢者は、そうでない人に比べて死亡リスクが約1.44倍に上昇する」という研究結果を示し、「過度の脊柱後弯は、それ自体が死亡リスクの独立した予測因子である」と結論づけています。

しかも、年齢、性別、骨粗しょう症、喫煙、体重、運動習慣、肺機能などの要因を加味しても、結論は変わらなかったというのですから驚きです。

また、アメリカの内科学会が発行する『アナルズ・オブ・インターナル・メディシン』という医学誌に2009年に掲載された論文でも、「背中の丸まりが顕著な人は、そうでない人と比べて死亡リスク率が1.58倍に上がる可能性がある」という、同じような指摘がありました。

死亡率が上がる要因として、転倒や骨折のリスク増加、呼吸機能の低下（肺の圧迫）、糖尿病や心疾患などの慢性疾患のリスク増加、食欲不振や栄養不足、うつや社会的孤立などを挙げています。

そして最近の前向きコホート研究（BMJ open 2022）では、日本人の高齢者を対象に、背中の丸まりが将来の死亡リスクにどう関係するかを調査した結果、背中の過度な丸まりは、丸まりがない人に比べて死亡率が約2倍（1.99倍）に高まることが報告されています。

これは、背中の丸まりが、見た目の問題だけでなく、呼吸機能の低下や転倒・骨折を通じて命に関わるリスクにつながることを示唆しています。

たかが背中の丸まりと、軽く考えてはいけません。

脊柱後弯は、ともすると命にかかわる、「死への入り口」ともいうべき疾患です。その弊害は「老けて見える」だけにとどまらないことを理解し、しっかりと対応にあたる必要があるのです。

丸まった背中が臓器に与える甚大な影響

脊柱後弯が抱えるさまざまなリスクについて、もう少し掘り下げて見ていきましょう。

背中が大きく丸まってくると、運動機能に影響を及ぼすことは容易に想像できると思いますが、じつは内臓とも密接に関わっています。

臓器の機能を低下させたり、停滞させたりするなど、ありとあらゆる健康被害をまねく恐れがあるのです。

代表的なのは、胸部の圧迫による呼吸機能の低下でしょう。

これは、背筋がぴんと伸びているときと、背中が丸まっているときの肺の状態を想像すると、その関係性の深さをすぐ理解できるはずです。いわずもがな、後者のほうが物理的に肺を圧迫することになります。

それによって起こるのが、肺活量の減少です。

脊柱後弯が1秒あたりの肺活量を減らすことは多くの研究によって明らかになっており、これが体力や免疫力の低下をまねいて、感染症などのリスクを高めます。

また、肺炎やCOPD（慢性閉塞性肺疾患）での死亡リスクが増加することもわかっています。



背中が丸くなると消化器系疾患の原因にも（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

消化器系疾患の原因になることも

さらに、肺だけでなく食道の内圧も高まるので、脊柱後弯によって食べたものが食道を通過しづらくなったり、胃酸が逆流しやすくなったりします。

これが、胃食道逆流症（GERD）や咽喉頭酸逆流症（LPRD）といった消化器系疾患の原因になります。

そして、こういった疾患を繰り返すと、食道がんの原因になったり、胃腸の機能の低下に端を発する誤嚥やそれにともなう誤嚥性肺炎、消化不良、便秘、肥満などにつながったりもします。

まさに、負のスパイラルといっていいでしょう。

人間にとって、もっとも大切な臓器といっても過言ではない脳にも、背中の丸まりは影響を及ぼします。

１：神経伝達の影響：脊柱内には脊髄が通っており、これは脳と全身をつなぐ神経の中継路です。

過度な後弯により、脊髄や神経根に圧迫や緊張が加わると、脳からの信号の伝達がスムーズにおこなわれにくくなる可能性があります。

結果として、手足のしびれ、筋力低下、反射異常などが生じることもあります。

２：脳血流・自律神経への間接的影響：猫背や過度な後弯姿勢が続くと、頸椎や胸郭の可動性が制限され、呼吸が浅くなり、脳への酸素供給が低下するリスクがあります。

これにより、集中力低下・疲労感・頭痛などの脳機能への影響が報告されています。

また、姿勢異常は交感神経優位の状態をまねき、自律神経のバランスを乱すこともあります。

３：認知機能・感情面への影響（姿勢心理学）：姿勢と感情・思考は関連しているという研究もあり、丸まった背中はうつ状態・意欲低下と相関があるという報告があります。

逆に、姿勢を正すことが脳の前頭前野（感情・意思決定）を活性化させるという報告もあります。

とにかく肝に銘じていただきたいのは、「背中の丸まりを甘く見ないでほしい」ということです。

これを読んでいるみなさんは、「いつまでも明るく健康的でいたい」「丸まった背中をどうにかして改善させたい」という思いがことさら強いことでしょう。

それを実現したあかつきには、健康寿命の延伸というすばらしい未来が待っていることを意識し、対策に取り組むようにしてください。

※本稿は『人は背中から老いていく』（アスコム）の一部を再編集したものです。