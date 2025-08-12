Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ¹Á¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹µ¡ÍÑÂç·¿ÉôÉÊ¤Î²Ù²¼¤í¤·ÎÌ¤¬800µ¡Ê¬¤Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ8·î12Æü¡Û¥¨¥¢¥Ð¥¹A320¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç·¿ÉôÉÊ¤òÀÑ¤ß²¤½£¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¡ÖÃæ±ó³¤±¿¿ÍÇÏºÂ¡×¹æ¤¬10ÆüÌë¡¢Ãæ¹ñÅ·ÄÅ¹Á¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¹ñºÝ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£Å·ÄÅ¹Á¤Ë²Ù¹ß¤í¤·¤µ¤ì¤¿Âç·¿ÉôÉÊ¤Ï800µ¡Ê¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹¤ÈÃæ¹ñ¹Ò¶õ¶È³¦¤Î¶¨ÎÏ40¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A320¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Ê¥í¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼µ¡¡Ë¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ì¿Ê½Ð30¼þÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤¬±¿¹ÒÃæ¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹µ¡¤Ï2200µ¡°Ê¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤¬Å·ÄÅ¤Ë¤¢¤ëºÇ½ªÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Å·ÄÅ¹Á¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹µ¡ÍÑÂç·¿ÉôÉÊ¤Î24»þ´ÖÁ´Å·¸õ·¿¤Î²Ù²¼¤í¤·¤ò¼Â¸½¡£²Ù²¼¤í¤·»þ´Ö¤Ï1µ¡Ê¬Åö¤¿¤ê2»þ´Ö¤«¤é40Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¥¢¥Ð¥¹¤¬²¤½£°Ê³°¤ÇÀßÎ©¤·¤¿½é¤ÎÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡À¸»º¥é¥¤¥ó¤¬2008Ç¯9·î¡¢Å·ÄÅ¤ÇÀµ¼°¤Ë²ÔÆ¯¤·¤¿¡£´°À®¤ò¹µ¤¨¤ëÅ·ÄÅ2ËÜÌÜ¤ÎA320¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢Å·ÄÅ¤Î¹Ò¶õ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¡Êµ¼Ô/ÍÌÊ¸¡Ë