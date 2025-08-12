【「Deadzone: Rogue」PC版 バージョン1.0】 8月12日 リリース 価格：2,735円 ※8月26日までは20%OFFの2,188円

Prophecy Gamesは、ローグライトFPS「Deadzone: Rogue」PC版のバージョン1.0を8月12日に正式リリースした。価格は2,735円（8月26日までは20%OFFの2,188円）。

本作は、ハイスピードな戦闘とローグライクな育成システムを特徴とするFPS。遠くから敵を制圧したり、敵の死角を突いて攻撃したり、近接攻撃を強化して敵に近づいたりと、プレーヤーの選択によってプレイ体験が大きく変化する。

これまでSteamにて早期アクセス版が展開されていたが、本日8月12日より正式版がリリース。また、プレイステーション 5とXbox Seriesのデモ版の配信も開始した。

コンソール版の発表に伴い、正式リリース版でPS5・Xbox Series・PC間でのクロスプレイ機能も実装されることが決定。プラットフォームを問わず、最大3人のプレーヤーでチームを組むことができる。

□Steam「Deadzone: Rogue」のページ

□PS5「Deadzone: Rogue」のページ

□Xbox Series「Deadzone: Rogue」のページ