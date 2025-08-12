【「Devil May Cry FRANCHISE PACK」セール】 開催期間：8月25日1時59分まで

Steamで販売中の「Devil May Cry FRANCHISE PACK」が、8月25日1時59分まで70％オフの2,400円で購入可能となっている。

「Devil May Cry FRANCHISE PACK」は、「デビル メイ クライ」「デビル メイ クライ 2」「デビル メイ クライ 3 Special Edition」が1つになった「Devil May Cry HD Collection」に加え、「Devil May Cry 4 Special Edition」、「Devil May Cry 5」がセットになった商品。それぞれ単品でもセール価格で販売されているが、パックで購入することでバンドル割引が適用され、2,400円で入手できる。

□Steam「Devil May Cry FRANCHISE PACK」のページ

なお、カプコンの一部タイトルを対象とした「CAPCOM SUMMER SALE」も開催中。「モンスターハンター」シリーズや「バイオハザード」シリーズなど、他プラットフォームのタイトルもセール対象となっている。

□「CAPCOM SUMMER SALE」のページ

(C)CAPCOM