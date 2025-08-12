Image: Shutterstock

あんまりAIに頼っちゃいけない…？

いまや現実の社会や経済を脅かすまでの存在になったAI。

Microsoftが予測する｢AIに奪われにくい仕事｣

ところが、米国内では、AIの運用を違法として取り締まり、人々に実害を及ぼすことがないよう規制する流れが強まってもいるようですよ。

イリノイ州が心理療法での活用を規制

このほど米国イリノイ州のJB Pritzker知事は、州内で心理療法を提供する際の新たな規定などを明文化した「The Wellness and Oversight for Psychological Resources Act」の法案に署名して成立させました。

同法案の最大の目玉は、AIにセラピストやカウンセラーの役目をさせると、最高1万ドル（約150万円）の罰金が科せられること。人間ではなくAIにヘルスケアのアドバイスをさせる行為が、厳しく取り締まられるようになっています。

同法案で目指されているのは、心理療法を資格を有するプロフェッショナルによってのみ、安心して受けられる環境の整備。AIに診断を任せることも、今後は許されないと規定されているようです。

イリノイ州民は、本物の有資格者から、質の高いヘルスケアを受けるに値する。インターネットの隅々から情報を寄せ集め、患者にとって有害な回答を生成するようなコンピュータープログラムを容認することなどできない。

同法案を施行するイリノイ州専門職規制局のMario Treto, Jr長官は、こんなふうに語りました。

今後も患者からの予約を受け付けたり、診療記録を保存したり、事務的な分野でAIを活用することは認められているものの、専門的な医療の現場には、AIを入り込ませることが禁じられた形でしょうか？

医療分野におけるAIの弊害

実は全米で、こうしたイリノイ州のような動きが活発化しています。

ネバダ州では、とりわけスクールカウンセラーを対象に、子どもたちへAIによるアドバイスを提供しないよう取り締まる法案が成立。

ユタ州では、チャットボットによる情報提供が成される場合、明らかに人間が回答しているのではないことがわかるよう、ユーザーへ明示することを求める法律が施行されます。

ニューヨークでも、自殺をほのめかす言葉をAIが検知したなら、ただちにメンタルヘルスのホットラインにつなげられるようにAIの提供会社に求める法案が通っています。

一連の新法案の制定は、アメリカ心理学会（APA）が警鐘を鳴らしたことが背景にあるとされています。

例えばAPAは保護者から出されたAI被害にまつわる訴えを紹介。米国内で、AIがセラピストになるアプリを利用し、相談を続けた子どもが自殺してしまったり、親に暴力を振るったりした例が取り上げられています。病院でのAI活用は、特に慎重に進められるべき分野かもしれませんよね。

Bose QuietComfort Ultra Headphones LE 43,200円 Amazonで見る PR PR

Source: The Wellness and Oversight for Psychological Resources Act, APA