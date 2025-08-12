『クレしん』公開4日間で興収6.3億円突破 大ヒットでシリーズ1位狙える好発進【主題歌PV公開】
映画『クレヨンしんちゃん』（クレしん）シリーズの新作となる32作目『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』（8月8日公開）の興収情報が発表された。公開4日間で観客動員数51万6186人、興収6億3327万8100円を記録した。観客動員数はシリーズNO.1ヒットを記録した昨年の『オラたちの恐竜日記』の100.2％で、歴代No.1のヒットが狙えるロケットスタートを切った。
【動画】ボーちゃん激変！公開された『クレしん』主題歌PV
作品満足度は驚異の93.3%（TOHOシネマズ調べ）と高い満足度を誇る他、公開後のSNS上では、「ナンもいいけど、チャパティ―も食べたくなった」「とにかく楽しかった！」「インド映画とボーちゃんが好きな私には最高のクレしん映画でした！」「やっぱ野原家最高！」「堪えきれずふふって何度も笑った！」「しんちゃんたちの友情にうるっと・・・大人も刺さるアニメ映画！」などの声が続々。歌とダンスに加えて、カスカベ防衛隊のアツい友情を描いたストーリーへの反応が目立ち、夏休み真っただ中の小学生を中心としたファミリー層、“しんちゃん”とともに大きくなった大人カップルなど、幅広い層から大きな反響を呼んでいる。
カスカベ防衛隊が“踊る大国”インドを舞台に大奮闘する本作。その世界観をより鮮やかに彩るのは、人気バンドSaucy Dogによる書き下ろし主題歌「スパイス」。今回解禁された主題歌PVでは、ボーカル石原慎也の透明感ある歌声にのせて、歌にダンスに友情に！灼熱のドラマが展開されている。
『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』は、謎に包まれたボーちゃんが主役となり、しんのすけたちカスカベ防衛隊が、初めてインドを舞台に大乱舞するストーリー。インドと言えば豪快で斬新なダンスも印象的だが、しんのすけたちカスカベ防衛隊が踊りまくる、映画シリーズ史上初のダンスエンターテインメントムービーとなる。
作品満足度は驚異の93.3%（TOHOシネマズ調べ）と高い満足度を誇る他、公開後のSNS上では、「ナンもいいけど、チャパティ―も食べたくなった」「とにかく楽しかった！」「インド映画とボーちゃんが好きな私には最高のクレしん映画でした！」「やっぱ野原家最高！」「堪えきれずふふって何度も笑った！」「しんちゃんたちの友情にうるっと・・・大人も刺さるアニメ映画！」などの声が続々。歌とダンスに加えて、カスカベ防衛隊のアツい友情を描いたストーリーへの反応が目立ち、夏休み真っただ中の小学生を中心としたファミリー層、“しんちゃん”とともに大きくなった大人カップルなど、幅広い層から大きな反響を呼んでいる。
カスカベ防衛隊が“踊る大国”インドを舞台に大奮闘する本作。その世界観をより鮮やかに彩るのは、人気バンドSaucy Dogによる書き下ろし主題歌「スパイス」。今回解禁された主題歌PVでは、ボーカル石原慎也の透明感ある歌声にのせて、歌にダンスに友情に！灼熱のドラマが展開されている。
『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』は、謎に包まれたボーちゃんが主役となり、しんのすけたちカスカベ防衛隊が、初めてインドを舞台に大乱舞するストーリー。インドと言えば豪快で斬新なダンスも印象的だが、しんのすけたちカスカベ防衛隊が踊りまくる、映画シリーズ史上初のダンスエンターテインメントムービーとなる。