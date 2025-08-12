モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは8月10日、自身のInstagramを更新。2024年8月に行われた結婚披露宴パーティーの写真を公開しました。（サムネイル画像出典：みちょぱさん公式Instagramより）

写真拡大

モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは8月10日、自身のInstagramを更新。2024年8月に行われた結婚披露宴パーティーの写真を公開し、反響を呼んでいます。

【写真】みちょぱ＆大倉士門のウエディング写真

「見返してもきれいな花嫁さん」

みちょぱさんは「結婚式から丸1年　あっとゆーまの1年で久しぶりに写真見返したらいい写真ばっかりだった」とつづり、14枚の写真を投稿。夫でモデルの大倉士門さんとのツーショットのほか、ソロショットや母を抱き締める姿なども載せています。みちょぱさんは白いウエディングドレスをはじめ、4着のドレスを着用したようです。また「お色直しサプライズボブカットも今じゃボブが慣れすぎて新鮮味ない」ともつづっています。

ファンからは「1周年おめでとうございます」「美しすぎる」「見返してもきれいな花嫁さん」「美男美女」「ほんとにそっくりなお2人」「ラブが溢れまくってます」「なんなの!? このハッピーオーラ」などの声が寄せられました。

2024年8月10日に披露宴を開催

2024年8月11日の投稿で「昨日、2024/8/10に披露宴パーティーしました」と報告し、6枚の写真を公開していたみちょぱさん。気になった人は、過去に公開した結婚披露宴パーティーの写真や動画もチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)