前線が西日本から東日本の日本海側から東北地方にのびていて、火曜日の午後も西日本から北日本は激しい雨の降る所がありそうです。これまでに大雨となった地域は、引き続き、土砂災害に厳重な警戒が必要です。

【CGで見る】北陸のこのあと1時間ごとの雨と雲の予想シミュレーション

西日本から北日本は大気の状態が非常に不安定になっていて、火曜日の昼前も特に北陸に発達した雨雲がかかっています。午後も日本海側では、激しい雨や非常に激しい雨の降る所がある見込みです。九州北部や北陸では、これまでの大雨で土砂災害の危険度が高くなっている所があります。少しの雨でも土砂災害に厳重な警戒が必要です。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも警戒・注意をしてください。太平洋側も局地的に雨脚が強まる見込みです。短時間の強い雨にご注意ください。

また、台風11号は火曜日の夜から水曜日にかけて、先島諸島に接近する見通しです。沖縄は次第に波が高くなり、八重山地方では水曜日は大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波や強風に警戒・注意し、早めに台風への備えを行ってください。

最高気温は全国的に30℃前後の所が多く、湿度が高いので蒸し暑い所が多くなりそうです。大雨となった九州も広く熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分補給をするなど、暑さ対策を行ってください。

火曜日の各地の予想最高気温

札幌 ：29℃ 釧路：29℃

青森 ：32℃ 盛岡：30℃

仙台 ：28℃ 新潟：26℃

長野 ：28℃ 金沢：29℃

名古屋：32℃ 東京：32℃

大阪 ：33℃ 岡山：30℃

広島 ：30℃ 松江：28℃

高知 ：33℃ 福岡：32℃

鹿児島：34℃ 那覇：34℃