子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。抗がん剤治療後に頭痛や微熱、発疹などの症状のため療養していることを明かしました。

【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん「頭痛と微熱と発疹などが治らず たっぷり眠れず…」抗がん剤治療後に頭痛や微熱、発疹で療養中 首元の赤い炎症も





古村さんは「おそよう＆グンナイ」と題し、「みなさま おそようございます!?コメントありがとうございます」と投稿。









続けて、「頭痛と微熱と発疹などが治らず」とコメントし、症状緩和のため、鎮静剤などを服用して「少しでも眠るようにしています」と、十分な睡眠が取れない状態だと報告しています。









投稿された画像には、首元に赤い皮膚の炎症が確認でき、体温計には37.3度の微熱が表示されていました。









古村さんは「少しずつ回復していると思います」と、前向きなコメントも添えていますが、この日も「なので今日も早めのグンナイします」と、書き綴っています。









この投稿に「発疹が気になりますね 早めの受診が出来ると 良いのですが‥」「ヒロさんの体調の回復を願っています」「帯状疱疹でなければいいのですが、、どうぞお大事にして下さい」「早く良くなりますように祈ってます 元気玉のヒロさんを待ってます」などの声が寄せられています。









古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍、人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。









2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。

2017年･3月、「がん」が「再発」

2017年･11月、「がん」が、「再々発」

2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。



【担当：芸能情報ステーション】