「【速報】はんじょう、生きとる」活動自粛の配信者、反社騒動を否定「ちょっと太ってるのガチで草」
4月の投稿で活動自粛を報告していた人気配信者・はんじょうさんは8月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。反社会的勢力との付き合いはないことを改めて報告しました。
【動画】過去の行いについて釈明
動画内では「結論から申し上げます。私はんじょうは反社会的勢力との付き合いは一切ありません。情報商材を取り扱う団体の幹部であった事実もありません」と、冒頭で説明。その後は、自身の過去について詳しく釈明しています。
コメントでは、「お盆の時期で本当に生き返った唯一の例」「一度入ったら身代わりを用意しないと絶対に出られない部屋に閉じ込められたはんじょう。三ヶ月が過ぎ、このまま一生出られずに死んでいくのかとすべてを諦めかけた、その時。ガチャッと、その部屋のドアが開いた」「より幹部っぽい見た目で帰ってくるの流石すぎる」「【速報】はんじょう、生きとる」「流石にタイミング完璧すぎるだろ」「げっそりしてる訳でもなくちょっと太ってるのガチで草」など、“ネタ”も含めさまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【動画】過去の行いについて釈明
「より幹部っぽい見た目で帰ってくるの流石すぎる」『一連の疑惑に関するご説明と今後の活動について 』と題した動画の公開を報告したはんじょうさん。「これまでの経緯と、これからの活動についてお話ししました。お騒がせしてしまいすみません」とのことです。
コメントでは、「お盆の時期で本当に生き返った唯一の例」「一度入ったら身代わりを用意しないと絶対に出られない部屋に閉じ込められたはんじょう。三ヶ月が過ぎ、このまま一生出られずに死んでいくのかとすべてを諦めかけた、その時。ガチャッと、その部屋のドアが開いた」「より幹部っぽい見た目で帰ってくるの流石すぎる」「【速報】はんじょう、生きとる」「流石にタイミング完璧すぎるだろ」「げっそりしてる訳でもなくちょっと太ってるのガチで草」など、“ネタ”も含めさまざまな声が上がりました。
「2社による調査の詳細」公開またXでは、「UUUMから正式に『調査の結果、反社会的勢力との関係は確認されなかった』と発表されました」とも投稿。YouTuber事務所であるUUUMは、「2社による調査の詳細」を公式Webサイトで発表しています。はんじょうさんの動画も併せて、詳細が気になる人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:橋酒 瑛麗瑠)