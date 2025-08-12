¡Ö¥¦¥Ï¥Ã¥Ï¥Ï¡×¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬Âç¤Ï¤·¤ã¤®¡¡½êÍ¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥çÃË»Ò¤¬Ä©Àï
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£À¾Â¼»á¤¬½êÍ¤¹¤ë¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¡¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¡Ê½ÅÎÌ½ÅÎÌÌó2.6¥È¥ó¡Ë¤È¥Þ¥Ã¥Á¥çÃË»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢à²¡¤·ÁêËÐá¤ÇÂÐ·è¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á½êÍ¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ï¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ²Á³ÊÌó8000Ëü±ß¡£ÇÓµ¤ÎÌ6.749cc¤ÎV·¿12µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ571ÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡²áµî¤ËÀ¾Â¼»á¼«Âð¤Î¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤ÖÆ°²è¤¬132Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥çÃË»Ò¤¿¤Á¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£Ìó2.6¥È¥ó¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ò¡Ö²¿¿Í¤¬²¡¤»¤ÐÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¶ÛµÞ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£À¾Â¼»á¤Ë¡Ö¼«¿®¤Î¤Û¤É¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¼ÒÄ¹Âð¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸Á°¤ÇµÞî±¡¢¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥çÃË»Ò¤È¸À¤¨¤É¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö1¿Í¤ÏÌµÍý¤À¤Í¡£¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2.6¥È¥ó¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥¦¥Ï¥Ã¥Ï¥Ï¡¢¥¦¥Ï¥Ã¥Ï¥Ï¡×¤È±¿Å¾ÀÊ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°À¾Â¼»á¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¿Í¤¬²¡¤»¤ÐÆ°¤¯¤Î¤«¡©¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤â¡¢¤¼¤ÒÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£