ぷるんと透明感♡エチュードのジェリーバームでうるちゅる唇に
バブみあふれる透明感リップで、ピュアな私にアップデート♡韓国発・エチュードから、とろけるようなツヤと潤いを叶える『カラーリングジェリーバーム』が2025年8月31日(日)より登場。グミのようなぷにぷにアプリケーターで、なめらかフィット。血色感とボリューム感を好みに合わせて選べる2タイプで、どの角度から見ても“うるちゅる”な仕上がりに。まるでジェリーのような発色に、心までときめくリップ体験を♡
透け感うるちゅる♡2タイプから選べる
価格:1,375円（税込）
新作『カラーリングジェリーバーム』は、ツヤとうるおいをたっぷりまとえるバームと、ふっくらボリューム感も楽しめるプランパーの2タイプ展開。
ほんのり血色感をにじませたいならバーム、ハリ感を加えたいならスパイシーな刺激感がやみつきのプランパーを。
どちらも透明感を引き立てる繊細パール入りで、唇の印象をピュアに仕上げてくれます♡
ぷにぷにアプリケーターで密着フィット
グミみたいなアプリケーターは、唇にやさしくフィットしてくれるぷにぷに感♡
ムラなくなめらかに仕上がり、口角や輪郭もぼかしやすいから、テクいらずで立体感のある口元が完成。
触れたくなるような“ちゅるん”とした仕上がりが叶います♪
スイートシュガー処方でうるおい長持ち
黒砂糖やサトウキビエキス、アーモンド油をブレンドした「スイートシュガーコンプレックス」配合で、乾燥しがちな唇にも安心。
とろけるように広がるジェリーバームが、モイスチャーバリアを形成して長時間うるおいをキープ。
縦ジワも自然にカバーし、ふっくら艶やかな仕上がりに導いてくれます。
うるちゅるリップで、ピュアな私に♡
じゅわっと透け感、ぷるんと血色感。どの角度から見ても自信が持てる、そんな理想のリップが『カラーリングジェリーバーム』で手に入る♡
あなたのなりたい印象や気分に合わせて、バームorプランパーをセレクトして。エチュードならではのキュートな世界観と、頼れるうるおい力で、いつだって唇からときめきをまとえるはず。
ぜひチェックしてみてくださいね♪