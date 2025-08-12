ぷるんと透明感♡エチュードのジェリーバームでうるちゅる唇に

バブみあふれる透明感リップで、ピュアな私にアップデート♡韓国発・エチュードから、とろけるようなツヤと潤いを叶える『カラーリングジェリーバーム』が2025年8月31日(日)より登場。グミのようなぷにぷにアプリケーターで、なめらかフィット。血色感とボリューム感を好みに合わせて選べる2タイプで、どの角度から見ても“うるちゅる”な仕上がりに。まるでジェリーのような発色に、心までときめくリップ体験を♡

透け感うるちゅる♡2タイプから選べる

価格:1,375円（税込）

新作『カラーリングジェリーバーム』は、ツヤとうるおいをたっぷりまとえるバームと、ふっくらボリューム感も楽しめるプランパーの2タイプ展開。

ほんのり血色感をにじませたいならバーム、ハリ感を加えたいならスパイシーな刺激感がやみつきのプランパーを。

どちらも透明感を引き立てる繊細パール入りで、唇の印象をピュアに仕上げてくれます♡

ぷにぷにアプリケーターで密着フィット

グミみたいなアプリケーターは、唇にやさしくフィットしてくれるぷにぷに感♡

ムラなくなめらかに仕上がり、口角や輪郭もぼかしやすいから、テクいらずで立体感のある口元が完成。

触れたくなるような“ちゅるん”とした仕上がりが叶います♪

スイートシュガー処方でうるおい長持ち

黒砂糖やサトウキビエキス、アーモンド油をブレンドした「スイートシュガーコンプレックス」配合で、乾燥しがちな唇にも安心。

とろけるように広がるジェリーバームが、モイスチャーバリアを形成して長時間うるおいをキープ。

縦ジワも自然にカバーし、ふっくら艶やかな仕上がりに導いてくれます。

うるちゅるリップで、ピュアな私に♡

じゅわっと透け感、ぷるんと血色感。どの角度から見ても自信が持てる、そんな理想のリップが『カラーリングジェリーバーム』で手に入る♡

あなたのなりたい印象や気分に合わせて、バームorプランパーをセレクトして。エチュードならではのキュートな世界観と、頼れるうるおい力で、いつだって唇からときめきをまとえるはず。

ぜひチェックしてみてくださいね♪