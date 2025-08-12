ブタメンくん、1993年のデビュー以来初のCM出演！ 豪快な食べっぷりを披露
コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛され続けているミニカップラーメン「ブタメン」で、発売から30年以上にわたってパッケージで活躍する“ブタメンくん”が出演するウェブCMが8月12日（火）にYouTubeで公開された。ブタメンくんがCMに出演するのは、1993年のデビュー以来初となる。
【動画】ブタメンくんの仲間たちも友情出演 ブタメンくんが初出演したCM
■ホシオくたちも出演！
ブタメンくんは、1993年に「ブタメン」キャラクターとしてデビューしたキャラクター。発売から28年間、実はずっと名前がなかったが、2021年4月12日にX（旧Twitter）で実施したブタメンキャラクター名前決定投票キャンペーンで、最も多くの票を集めた「ブタメンくん」と名付けられた。この名前が発表された4月12日が「ブタメンの日」として制定され、今も仲間とともに「ブタメン」らしいゆる〜い世界観でみんなにワクワクを届けている。
そんなブタメンくんがついにCM初出演。湯気が立ち上るブタメンを前に、待ちきれない様子のブタメンくんの豪快な食べっぷりが見られる内容となっており、ゴクゴクッとスープを飲み干すシーンは、見ているだけで思わずブタメンが食べたくなる動画に仕上がっている。
また、ベビースターキャラクターのホシオくんと、ブタメンくんの仲間たちも友情出演。こってりクリーミーな「とんこつ味」、シンプルなのに味わい深い「しょうゆ味」、スパイシーで刺激的な香りの「カレー味」、ビーフの旨みとコショウのパンチがきいた「タン塩味」と気分やシーンに合わせていろいろな美味しさが楽しめるのも「ブタメン」の魅力のひとつで、CMの最後には全員そろって「ブタメン」を頬張るシーンが映し出されている。
ちなみに、「ブタメン」は、ミニカップラーメンの「ベビースター当りら〜めん」のしょうゆ味、カレー味に次ぐ3番目の味として1993年に誕生したそう。ミニカップラーメンの商品ラインナップを充実させるために、当時流行していた“豚骨ラーメン”を新フレーバーとして選定し、インパクトのあるネーミングと親しみやすいパッケージにするため、“とんこつ＝ブタ”ということから、わかりやすくてインパクトのある「ブタメン」という商品名になったという。
この「ブタメン」のネーミングに合うブタのイラストを企画担当者が考案して誕生したのが、ブタメンキャラクターのブタメンくん。3番目の味として登場したとんこつ味だが、最も人気の商品となり、「ブタメン」シリーズとして、パッケージに描かれたブタメンくんとともに、おやつカンパニーミニカップラーメンの顔となった。
