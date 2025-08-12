三代目JSB岩田剛典、変装なしで渋谷に堂々降臨！ 「普通に歩いてるのやばい」「気づかれないの!?」とファン驚き
三代目JSBの岩田剛典が、8月11日（月）に自身のInstagramを更新。渋谷の街中に降臨した様子に、ファンから反響が寄せられている。
【写真】気づかれないの!? 変装なしで渋谷を歩く岩田剛典
■自然体すぎてびっくり
この日岩田は、夜の渋谷で撮影した5枚の写真を公開した。
写真には、黒のTシャツにデニムを合わせたコーディネートをまとう岩田が街中を歩いている様子やカメラに向けてピースポーズを決めている姿が収められている。
人気アーティストが変装をせずに渋谷を満喫する様子に、SNSでは「こんなイケメンが渋谷に」「普通に歩いてるのやばい」「気づかれないの!?」「バレちゃうバレちゃうー」など、驚くファンが続出していた。
岩田剛典は、3月6日生まれの現在36歳。三代目 J SOUL BROTHERSとして活動するほか、俳優やソロアーティストとしても活躍している。10月4日（土）と10月5日（日）の2日間、大阪のヤンマースタジアム長居で「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”」の開催を控えているほか、11月18日（火）の愛知公演を皮切りに ソロツアー「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025‐2026 “SPACE COWBOY”」を行う予定だ。
