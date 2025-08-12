「見事なフィニッシュ」「決定的なパスも出せる」鮮烈弾の27歳日本代表を名門指揮官が絶賛！本人は移籍に意欲もオファーは届かず？「関心はない」
改めて存在感を見せつけた一発だった。
セルティックの旗手怜央は８月10日、スコットランドリーグ第２節のアバディーン戦で、今季初ゴールをあげた。ペナルティエリアの外でパスを受けると、右足を一閃。ボールはゴールマウスをたたいてからラインを割っている。
１点をリードしていたスコットランドの名門は、旗手の追加点で勝利を引き寄せ、２−０で逃げ切り。開幕２連勝を飾った。
「リーグ最高のMF」とも評される日本代表戦士は、ステップアップへの意欲を隠していない。だが、今夏は移籍の話題が少なかった。
ただ、マーケットはまだ開いている。この活躍で、他クラブから関心を寄せられても不思議ではない。だが、ブレンダン・ロジャーズ監督は旗手に対する誘いの声はないと話す。
専門サイト『The Celtic Way』の報道として『Celts Are Here』が伝えたところによると、指揮官は「我々が目指しているのは補強で、放出は考えていない」と述べている。
「レオのような選手に対する関心はない。あのように決定的なパスを出せる数少ないMFのひとりだ。ボールを失うこともあるかもしれないが、それは彼のプレーにおけるリスク。しかし、彼はああいう場面もつくってくれる。見事なフィニッシュだった」
移籍市場は何があるか分からないだけに、旗手にステップアップの機会があるかどうかは、今後の展開を待つ必要がある。ただ確かなのは、今季も旗手が序盤から重要性を示したということだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】レジェンドが驚嘆した旗手怜央の圧巻ゴラッソ
