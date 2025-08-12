「まともに走ることもできない」中国代表の大エースがまさかの引退危機。同国メディアも“勧告”「惨めな引退よりも、堂々と…」
中国代表の大エースが現役引退の危機に瀕しているようだ。かつて、スぺインのエスパニョールでもプレーしたウー・レイである。
中国のポータルサイト『捜狐』は、ウー・レイの現状について、「岐路に立っている。惨めな引退よりも、堂々とした引退のほうが重要だ」と主張した。
「ウー・レイの身体機能は急速に悪化している。膝の怪我により、爆発力とスピードは完全に失われている。まともに走ることもできず、スピードも低下し、方向転換にも苦労している。医療報告書によると、関節の腫れは再発しており、短期的な治療は難しいとされている。上海海港での彼の役割も小さくなっており、クラブは彼の将来を非常に懸念している」
2024年シーズンは、30試合で34ゴール・15アシストという驚異的な成績で、上海海港をリーグ連覇に導いたウー・レイは、しかし2025年シーズンは、怪我で長期離脱を余儀なくされた。６試合に途中出場しただけで、PKによる１ゴールに終わっている。
同メディアは、「ウー・レイは引退の瀬戸際にいるようだ。半月板損傷は深刻で、再発率も高い。たとえ回復したとしても、来たるアジアカップに貢献できるかどうかは不透明だ。上海海港との契約は2026年末に満了する。中国代表チームからも引退する可能性が高く、指導者に転向する可能性もある。ウー・レイに必要なのは、尊厳のある別れだ」と続けた。
トップフォームに戻るのは難しく、いいイメージのままユニホームを脱いだほうがいいと考えているようだが、本人は果たして...。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
