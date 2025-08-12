定番商品から限定商品まで…「カルビープラス 東京駅店」夏のお土産ランキングベスト10
カルビーは、アンテナショップ「カルビープラス 東京駅店」で販売されている約50商品を対象に、2025年夏のお土産商品ランキング（7月1日〜7月31日の売上金額）をまとめた。夏休み中のお土産選びの参考に、ベスト10を発表する。
【表】夏のお土産ランキング ベスト10
同店は、幅広い層へカルビーのおいしい、楽しい、うれしいを届けるため、2011年12月に1号店をオープンし、現在では北海道から沖縄まで全国に10店舗を展開しているカルビーのアンテナショップ。今年7月の1ヶ月間に東京駅店で販売されたお菓子の種類は約50商品。その中から、夏休みの旅行や帰省のお土産、自宅でゆっくり過ごす際のお供として人気の商品を集めた最新ランキングベスト10を紹介する。
■カルビープラス東京駅店 夏のお土産ランキング ベスト10
1位：『東京ムーンポテト シーソルト＆バター味』1188円
【店長おすすめコメント】
昨年新発売の「東京みやげ」。三日月カットのザクッホクッほろっとした食感と、海の塩とバター風味が絶妙！POPなデザインも好評です。
2位：東京駅限定『釜揚げチップス 日本橋かつおだしと塩味』932円
【店長おすすめコメント】
噛むほどにじゃがいもの味わいを楽しめる食感です。「にんべん」のかつお節粉末を使用したこだわりの一品をぜひ味わってください！
3位：『じゃがポックル オホーツクの塩味』1211円
【店長おすすめコメント】
北海道産じゃがいもを、皮ごとお菓子にした「じゃがポックル」は畑からの贈り物。海外の方にも人気で、写真をお持ちになる方も！
4位：カルビープラス限定『わさびぽてと』1066円
【店長おすすめコメント】
ツーンと香るわさびの爽やかな香りと辛み、昆布のうま味が楽しめるこの時期だけの爽やかな味わい！大人に人気です。
5位：カルビープラス限定『じゃがクリスピーインカのめざめ 石垣の塩味』1090円
【店長おすすめコメント】
栗のような甘みが特長のじゃがいも「いんかのめざめ」。厚切りカットでホクホクのプレミアムな味を堪能ください！
6位：『じゃがポックル ほたて塩味』1211円
【店長おすすめコメント】
口に入れた瞬間、北海道産ほたてのうま味が広がる「じゃがポックル」！「オホーツクの塩味」とセットで買われる方も多いです。
7位：カルビープラス限定『釜揚げチップス 山わさび味』932円
【店長おすすめコメント】
噛むほどに味わい深い「釜揚げチップス」。お酒のおつまみにもぴったりで、ちょっと堅めの食感がお好みの方にぜひ！
8位：『Jagabee 東京カリー味』570円
【店長おすすめコメント】
素材そのまま、皮つきじゃがいもスティックの「Jagabee」の東京土産。辛くはないので、いろいろな世代の方が楽しめます！
9位：カルビープラス限定『北海道いもこまち オホーツクの塩味』1090円
【店長おすすめコメント】
北海道産じゃがいも3種を使用し、トヨシロ・ノーザンルビー・キタムラサキのカラフルな3色に驚かれることも！
10位：カルビープラス限定『無限ポテトチップス アンチョビガーリック味』974円
【店長おすすめコメント】
SNSで人気の「無限レシピ」をポテトチップスで表現！アンチョビの風味とガーリックのうま味が無限に食べたくなるおいしさ。
※価格は全て税込
【表】夏のお土産ランキング ベスト10
同店は、幅広い層へカルビーのおいしい、楽しい、うれしいを届けるため、2011年12月に1号店をオープンし、現在では北海道から沖縄まで全国に10店舗を展開しているカルビーのアンテナショップ。今年7月の1ヶ月間に東京駅店で販売されたお菓子の種類は約50商品。その中から、夏休みの旅行や帰省のお土産、自宅でゆっくり過ごす際のお供として人気の商品を集めた最新ランキングベスト10を紹介する。
1位：『東京ムーンポテト シーソルト＆バター味』1188円
【店長おすすめコメント】
昨年新発売の「東京みやげ」。三日月カットのザクッホクッほろっとした食感と、海の塩とバター風味が絶妙！POPなデザインも好評です。
2位：東京駅限定『釜揚げチップス 日本橋かつおだしと塩味』932円
【店長おすすめコメント】
噛むほどにじゃがいもの味わいを楽しめる食感です。「にんべん」のかつお節粉末を使用したこだわりの一品をぜひ味わってください！
3位：『じゃがポックル オホーツクの塩味』1211円
【店長おすすめコメント】
北海道産じゃがいもを、皮ごとお菓子にした「じゃがポックル」は畑からの贈り物。海外の方にも人気で、写真をお持ちになる方も！
4位：カルビープラス限定『わさびぽてと』1066円
【店長おすすめコメント】
ツーンと香るわさびの爽やかな香りと辛み、昆布のうま味が楽しめるこの時期だけの爽やかな味わい！大人に人気です。
5位：カルビープラス限定『じゃがクリスピーインカのめざめ 石垣の塩味』1090円
【店長おすすめコメント】
栗のような甘みが特長のじゃがいも「いんかのめざめ」。厚切りカットでホクホクのプレミアムな味を堪能ください！
6位：『じゃがポックル ほたて塩味』1211円
【店長おすすめコメント】
口に入れた瞬間、北海道産ほたてのうま味が広がる「じゃがポックル」！「オホーツクの塩味」とセットで買われる方も多いです。
7位：カルビープラス限定『釜揚げチップス 山わさび味』932円
【店長おすすめコメント】
噛むほどに味わい深い「釜揚げチップス」。お酒のおつまみにもぴったりで、ちょっと堅めの食感がお好みの方にぜひ！
8位：『Jagabee 東京カリー味』570円
【店長おすすめコメント】
素材そのまま、皮つきじゃがいもスティックの「Jagabee」の東京土産。辛くはないので、いろいろな世代の方が楽しめます！
9位：カルビープラス限定『北海道いもこまち オホーツクの塩味』1090円
【店長おすすめコメント】
北海道産じゃがいも3種を使用し、トヨシロ・ノーザンルビー・キタムラサキのカラフルな3色に驚かれることも！
10位：カルビープラス限定『無限ポテトチップス アンチョビガーリック味』974円
【店長おすすめコメント】
SNSで人気の「無限レシピ」をポテトチップスで表現！アンチョビの風味とガーリックのうま味が無限に食べたくなるおいしさ。
※価格は全て税込